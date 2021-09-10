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Сегодня, в 9:23

FacePay заработала на всех станциях московского метро

Технология FacePay с сегодняшнего дня тестируется на всех линиях столичного метрополитена

Фото: АГН "Москва!

Система оплаты проезда с помощью технологии распознавания лиц введена в эксплуатацию на территории всей московской подземки.

«Пока в тестовом режиме», – уточняется в Telegram-канале московского Дептранса.

Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, теперь к сервису подключены 14 линий, всего 241 станция.

«Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay», – сообщил заммэра, отметив, что Москва стала первым городом в мире, где технология используется в таком широком масштабе.

Проходить через турникеты с Face Pay нужно там, где на полу имеется круглый черный стикер. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях для тестировщиков системы действует акция акция «Время ранних» – проезд для них стоит 23 рубля.

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