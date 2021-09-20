Оппозиция резко уходит в аутсайд при подсчёте последних результатов и электронного голосования в Москве

Сайт Мосгоризбиркома опубликовал данные по онлайн-голосованию в столице.

В столичном 198-м округе самовыдвиженец Анастасия Брюханова проиграла Галине Хованской из «Справедливой России», хотя лидировала в списках до подсчёта последних 0,5% голосов. Таковы результаты обработки 99,57% бюллетеней, пишет «Новая газета».

Так же резко выбывает из списка «яблочник» Митрохин, уступая Олегу Леонову, позиционирующего себя как самовыдвиженца. Результат Митрохина после обработки 100% голосов – 21,85%, хотя на протяжении подсчётов он долго держался на отметке выше 26%.

Коммунистка Анастасия Удальцова обгоняла единоросску Светлану Разворотневу вплоть до обработки 99%, но в итоге резко оказалась второй в списке.

Муж Скабеевой Евгений Попов при подсчёте 72,92% голосов проигрывал математику Михаилу Лобанову в соотношении 29,2% и 38,49%. Но позже Попов начал лидировать и по итогам обработки 100% одержал победу с 35,17%. Итог Лобанова – 31,65%.

В округе №205 побеждает «самовыдвиженец» из команды мэра Анатолий Вассерман, который набрал вдвое больше голосов по результатам электронного голосования, чем рекомендованным «Умным голосованием» Сергей Обухов.