Сергей Митрохин о манипуляциях с электронным голосованием: Это приказ с самого верха

Ещё утром, по предварительным данным Избиркома, яблочник Сергей Митрохин, побеждал на выборах по одномандатному округу – после подсчёта более 80% протоколов он набирал 27% голосов. Но через несколько часов соотношение голосов быстро поменялось, и Митрохин неожиданно проиграл конкуренту Олегу Леонову, и теперь, как следствие, «Яблоко» не попадает в парламент.

Мы попросили Сергея Митрохина прокомментировать эту ситуацию.

– Сергей Сергеевич, что означают все эти кульбиты с итоговыми цифрами по вашей кандидатуре?

– Что это было? Это было фальсификацией выборов, и главный способ фальсификации на этот раз был осуществлён посредством электронного голосования по Москве. У меня по итогам обычного голосования на избирательных участках был отрыв от моего конкурента Леонова от партии власти около 10 000 голосов, а когда опубликовали результаты электронного голосования, он меня уже опережал на те же десять тысяч голосов, – рассмеялся Митрохин.

– То есть с цифрами особо как-то не парились?

– Нет, вообще-то парились. Потому что опубликовано это было через 13 часов после окончания голосования. Хотя должно было быть опубликовано – это же электронное голосование! – мгновенно, через секунду после того, как выборы официально окончились, то есть сразу после восьми часов. Но что-то пошло не так, и парились с опубликованием целых 13 часов – не знаю, по какому конкретно поводу, но видимо реальные цифры электронного голосования не устроили, и их просто меняли. А проверить-то кто сможет? Никто. Нет такой процедуры. И вообще, это эксперимент.

– Ну да и видимо он с точки зрения власти себя оправдал. И уже, так сказать, внедрён накрепко в процедуру выборов.

– Да, это очень удобный эксперимент – ну и просто позорный какой-то. Невероятно позорный. Совсем уже ни в какие ворота. Но кого там это волнует? Главное – результат.

– И по предъявленному результату многие избиратели, видимо, чувствуют себя лохами. А вы?

– Я на самом деле лохом себя не чувствую. А потому что я неоднократно и публично говорил, что электронное голосование – это обман, и, скорее всего, это будет теперь постоянным инструментом фальсификации. Так что я это, в принципе, предвидел.

– Но из-за вашего поражения и всё «Яблоко» не попадает в Госдуму?

– Да, потому что по Москве у «Яблока» был самый высокий процент голосов в моём округе – при нормальном голосовании было 20%. И конечно, если бы был учтён реальный результат по Москве и Петербургу, то «Яблоко» бы набрало гораздо больше. Может быть, мы бы и не прошли барьер в пять процентов, но три-то уж точно преодолели бы. А так у нас это всё отобрали – электронно.