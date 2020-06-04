Сергей Митрохин о манипуляциях с электронным голосованием: Это приказ с самого верха
"Путин показал, кто в доме хозяин", – объяснил Sobesednik.ru причину проигрыша один из знаковых членов "Яблока"
Ещё утром, по предварительным данным Избиркома, яблочник Сергей Митрохин, побеждал на выборах по одномандатному округу – после подсчёта более 80% протоколов он набирал 27% голосов. Но через несколько часов соотношение голосов быстро поменялось, и Митрохин неожиданно проиграл конкуренту Олегу Леонову, и теперь, как следствие, «Яблоко» не попадает в парламент.
Мы попросили Сергея Митрохина прокомментировать эту ситуацию.
– Сергей Сергеевич, что означают все эти кульбиты с итоговыми цифрами по вашей кандидатуре?
– Что это было? Это было фальсификацией выборов, и главный способ фальсификации на этот раз был осуществлён посредством электронного голосования по Москве. У меня по итогам обычного голосования на избирательных участках был отрыв от моего конкурента Леонова от партии власти около 10 000 голосов, а когда опубликовали результаты электронного голосования, он меня уже опережал на те же десять тысяч голосов, – рассмеялся Митрохин.
– То есть с цифрами особо как-то не парились?
– Нет, вообще-то парились. Потому что опубликовано это было через 13 часов после окончания голосования. Хотя должно было быть опубликовано – это же электронное голосование! – мгновенно, через секунду после того, как выборы официально окончились, то есть сразу после восьми часов. Но что-то пошло не так, и парились с опубликованием целых 13 часов – не знаю, по какому конкретно поводу, но видимо реальные цифры электронного голосования не устроили, и их просто меняли. А проверить-то кто сможет? Никто. Нет такой процедуры. И вообще, это эксперимент.
– Ну да и видимо он с точки зрения власти себя оправдал. И уже, так сказать, внедрён накрепко в процедуру выборов.
– Да, это очень удобный эксперимент – ну и просто позорный какой-то. Невероятно позорный. Совсем уже ни в какие ворота. Но кого там это волнует? Главное – результат.
– И по предъявленному результату многие избиратели, видимо, чувствуют себя лохами. А вы?
– Я на самом деле лохом себя не чувствую. А потому что я неоднократно и публично говорил, что электронное голосование – это обман, и, скорее всего, это будет теперь постоянным инструментом фальсификации. Так что я это, в принципе, предвидел.
– Но из-за вашего поражения и всё «Яблоко» не попадает в Госдуму?
– Да, потому что по Москве у «Яблока» был самый высокий процент голосов в моём округе – при нормальном голосовании было 20%. И конечно, если бы был учтён реальный результат по Москве и Петербургу, то «Яблоко» бы набрало гораздо больше. Может быть, мы бы и не прошли барьер в пять процентов, но три-то уж точно преодолели бы. А так у нас это всё отобрали – электронно.
– В связи с чехардой результатов по вашей кандидатуре обсуждается теперь и Собянин: электронное голосование, как ни верти, в его ведении.
– Я не исключаю желания Собянина выбирать тот или иной результат, но вообще-то на всех федеральных выборах за всеми губернаторами осуществляется очень жёсткий федеральный контроль. Жёсткий. То есть это, возможно, даже не идея Собянина вот так вот применить электронное голосование, с которым легко манипулировать. Это просто приказ и всё. Все работали по приказу, и вот тут я бы не стал лишних собак на Собянина навешивать.
Да, избиратели дали мне 10 000 своих голосов, а отобрали их те, кто подводил итоги электронного голосования, но отобрал их точно не Собянин. Хотел ли он этого сам – никто не знает, но инициатива, конечно, исходила с самого верха. С самого прямо что ни на есть верха вообще. И я не исключаю, кстати, что это ответ на так называемое «умное голосование». Показать, что в доме хозяин не Волков Леонид, а человек с другим именем и другой фамилией, – усмехается Митрохин.
– Вы сейчас имеете в виду Путина Владимира Владимировича?
– Ну конечно!
– А почему вы говорите Волков, а не Навальный в связи с «умным голосованием»?
– Навальный в тюрьме сидит, извините. А из тюрьмы невозможно руководить «умным голосованием». Нет-нет, это именно Волков. Тут не надо Лёшу тревожить лишний раз.
– Что делать будете, Сергей Сергеевич?
– Наверное, буду как-то обжаловать свои результаты. А «Яблоко», наверное, результаты по партии будет обжаловать. Но толку-то что от этого?!
– Всё равно мы вас поздравляем, потому что, возможно, официальные результаты голосования не отражают истинного положения вещей.