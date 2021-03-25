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Кто выбрал Дегтярева

В Хабаровске до последнего дня продолжались выступления против назначенца из Москвы Михаила Дегтярева и в поддержку избранного губернатора Сергея Фургала. Тем не менее, Дегтяреву удалось выиграть выборы в один тур.

Фото: Вконтакте

О том, как это произошло, мы попросили рассказать депутата Законодательной думы Хабаровского края, координатора РПСС по Дальнему Востоку, Максима Кукушкина.

– К сожалению, протестный избиратель не пришел на выборы, – прокомментировал политик. – Я и вчера, и позавчера неоднократно высказывался, что нужна явка 50%, чтобы Дегтярев не выиграл в первом туре. Потому что самым дисциплинированным избирателем остаются люди старшего поколения. Я все три дня ходил по УИКам, и в прозрачных ящиках хорошо видно, как люди голосуют. Они все-таки голосовали за Михаила Дегтярева. Также большой вклад внесли ряд бюджетных организаций, которые 17 числа были массово приписаны к определенным УИКам. Например, УИК 196, 206 и несколько других – там были неплохие результаты изначально. И, конечно, военнослужащие. Они дружно голосовали за Михаила Дегтярева. Получается, что у нас в крае высшее должностное лицо выбрали дисциплинированные избиратели, бюджетники и молодые парни-военнослужащие, которые зачастую даже и не являются уроженцами края и им здесь не жить. Все это вкупе повлияло на набранные Дегтяревым проценты.

На некоторых участках Хабаровского края явка избирателей составила 100%, что стесняются рисовать даже в султанатах. По словам нашего собеседника, это именно те участки, на которых свозили военных и бюджетников.

Рубрика: Политика

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