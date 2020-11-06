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В Якутии побеждает КПРФ, единороссы требуют пересчета голосов

КПРФ набрала в регионе 118 683 голосов (35,15%), "Единая Россия" – 112 160 (33,22%)

Фото: Global Look Press

«Единая Россия» и «Справедливая Россия» требуют пересмотра итогов выборов в Якутии, на которых, по предварительным данным, побеждает КПРФ. Об этом заявил председатель Центризбиркома Якутии Евгений Федоров на сегодняшней пресс-конференции по предварительным итогам выборов депутатов Госдумы, передает Sakha Life.

Как сообщается, по одномандатному округу в Якутии представитель КПРФ Петр Аммосов получил 69 215 голосов избирателей (21,61%), ближайший к нему кандидат Петр Черкашин из партии «Единая Россия» получил немного меньше – 64 275 голосов (20,07%), cправедливоросс Федот Тумусов 62 597 (19,55%). КПРФ набрала 118 683 голосов (35,15%) голосов, «Единая Россия» – 112 160 (33,22%). 

Как отметил председатель, единороссы и справедливороссы уже обратились с заявлениями, требуя пересмотра итогов выборов.

В ответ на вопрос о том, когда будут рассмотрены эти заявления, Федоров пояснил, что заявления партий будут переданы конкретным ТИКам, по которым и возникли разногласия. Для рассмотрения этих заявлений на местах необходим хотя бы один календарный день, после этого последует рассмотрение на уровне ЦИКа республики. 

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