Главное к утру после выборов: пятерка от ЕР не спешит в Госдуму, Памфилова против уток

Полученные на выборах по партийным спискам и по одномандатным округам результаты «Единой России» позволят партии сохранить конституционное большинство в Госдуме.

«"Единая Россия" получит конституционное большинство в Госдуме, в этом нет сомнений. Они бы получили его и с результатом более чем 40% голосов по партийным спискам, но они выставили ещё и одномандатников в большинстве округов, и они побеждают», – заявил РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он добавил, что у единороссов будет не меньше 315 мандатов.

По результатам обработки 61,35% протоколов ЕР набирает более 47% голосов. На втором месте КПРФ с 20,78%, Далее идут ЛДПР (7,86%) и «Справедливая Россия – За правду» (7,51%).

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком изучит ситуацию с задержкой подведения итогов дистанционного электронного голосования в Москве на выборах депутатов Госдумы. Ранее распространялась информация о том, что ЦИК принял решение отложить обнародование его итогов на 20 сентября. «Что произошло и почему Москва так долго подводит эти итоги – я пока не в курсе. Сейчас будем разбираться, в чем дело, и кто пустил эту утку в Telegram и с какой целью», – цитирует Памфилову ТАСС. Она пояснила, что для того, чтобы перенести подведение итогов на сутки, должен был бы собраться ЦИК, но этого не произошло.

Пятерка кандидатов от ЕР (Кузнецова, Шмелева, Проценко, Шойгу, Лавров), пока не решила, идти ли в Госдуму. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на вопрос, принято ли решение о том, кто из пятерых членов федерального списка партии пойдет в Думу, заявил, что «это только их решение». «Мы будем с ними общаться, в понедельник я буду встречаться с Анной Кузнецовой», – цитирует «Интерфакс» Турчака.

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр планирует запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает «Коммерсант». В ведомстве считают, что это повысит эффективность выявления экстремистских материалов и порнографии, однако эксперты уверены, что система грозит замедлением работы тех ресурсов, которые она затронет, ее разработка может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, а внедрение – миллиарды. Ранее поиск нарушений в изображениях и видео происходил вручную.

В Афганистане мэр Кабула запретил работать женщинам на должностях, которые могут занимать мужчины. «Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Они ходят на работу каждый день. Например, речь идет о женщинах, которые работают в женских городских туалетах – там, куда мужчинам нельзя (...) "Но относительно должностей, которые другие (мужчины – ред.) могут занимать, мы сказали им (женщинам – ред.) оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Зарплата им будет выплачиваться», – приводит слова мэра столицы Молави Хамдулла Номани РИА Новости.