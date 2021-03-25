Вчера, в 19:24

Пока вы были на работе 10 августа: нашлись хозяин "дачи Януковича" и запасы донорской крови у ФМБА

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Фото: соцсети, Global Look Press, личный архив Светланы Тихановской

Федеральное медико-биологическое агентство опровергло заявление о нехватке донорской крови из-за массовой вакцинации. Пациентам запрещено сдавать биоматериал с момента первой прививки до истечения месяца после получения второго компонента вакцины. 

«ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и ее компонентов»

, – сообщило агентство в ответ на запрос Sobesednik.ru. Ранее внештатный трансфузиолог и директор Центра крови ФМБА России София Голосова в интервью «Коммерсанту» утверждала, что говорить о ситуации в позитивном ключе нельзя. «Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас», – отмечала она. 

Журналист Russia Today Константин Придыбайло выложил фото с беларусом Романом Протасевичем, известным как создатель телеграм-канала Nexta, главного медиа-ресурса минских протестов прошлого года. Предполагается, что скоро на российском телевидении выйдет интервью с политиком, который после задержания в Минске начал публично заявлять, что у президента Александра Лукашенко «железные яйца».

Журналист Sobesednik.ru Илья Давлятчин нашел хозяина дачи, на которой якобы зарегистрирован бывший президент Украины Виктор Янукович. Собственником этой недвижимости является полный тезка российского дипломата Александра Иванова. Об этом свидетельствует выписка из ЕГРН. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

На сторонников Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова завели уголовное дело по статье финансировании экстремистской организации. Напомним, ФБК и Штабы Навального были признаны в России иностранными агентами и экстремистскими организациями. СКР обнаружил, что упомянутые политики 5 августа разместили реквизиты для сбора средств на нужды этих структур. И Жданов, и Волков находятся за пределами России.

Коротко о других новостях:

  • Число погибших пациентов в связи с взрывом кислородной трубы в стационаре Владикавказа выросло до 11
  • 30 детей под Ростовом на спортивных сборах в лагере заразились кишечной инфекцией. Областное СУ СКР завело уголовное дело по этому факту
  • Список экстремистов и террористов пополнил блогер Юрий Хованский, против которого возбуждено дело об оправдании терроризма в песне про «Норд-Ост»

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