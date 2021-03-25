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СК завел уголовное дело против Жданова и Волкова за финансирование экстремистской организации

Как сообщается, 5 августа 2021 года они разметили в интернете видеоролик о сборе пожертвований для "Команды Навального"

Фото: Скриншот с Youtube

Следственный комитет России (СКР) завел новое уголовное дело на соратников Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова. Они обвиняются в сборе денег, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации. Об этом говорится на сайте СКР.

Как сообщается, 5 августа 2021 года в интернете был размещен видеоролик о сборе пожертвований с участием Жданова, который был директором ФБК*, и Волкова, руководителя «Штабов Навального»*.

«Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать «Команду Навального» и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке. Кроме того, они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов», – говорится в сообщении. 

СКР возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и «иных лиц» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ («Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации»).

*По решению Минюста России ФБК признан иноагентом 

**«Штабы Навального» – организация, признанная экстремистской на территории РФ

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