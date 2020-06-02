Роман Протасевич дал интервью Russia Today

Когда интервью выйдет в эфир, не сообщается. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян всего лишь перепостила сухой анонс телеграм-канала "Ваши СЛИВЫ": "Ой, скоро у кого-то рванёт, подгорит и припечёт. Следите за новостями на RT".

Сам Константин Придыбайло не стал заранее рассказывать подробности интервью с Протасевичем:

-Роман Протасевич сам ведет свой твиттер с телефона, который у него просто лежит в кармане, - написал корреспондент у себя в соц.сетях.