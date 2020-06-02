Роман Протасевич дал интервью Russia Today
Корреспондент RT Константин Придыбайло выложил совместные фото с бывшим редактором Nexta
Когда интервью выйдет в эфир, не сообщается. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян всего лишь перепостила сухой анонс телеграм-канала "Ваши СЛИВЫ": "Ой, скоро у кого-то рванёт, подгорит и припечёт. Следите за новостями на RT".
Сам Константин Придыбайло не стал заранее рассказывать подробности интервью с Протасевичем:
-Роман Протасевич сам ведет свой твиттер с телефона, который у него просто лежит в кармане, - написал корреспондент у себя в соц.сетях.
Скорее всего, интервью с Протасевичем на RT приурочено к годовщине белорусских протестов, когда телеграм-канал Nexta вышел на пик популярности и набрал более 2 миллионов подписчиков.
Напомним, бывший белорусский диссидент Роман Протасевич весной был арестован в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair. После прибывания в СИЗО он полностью отрекся от протестных идей и заявил, что с уважением относится к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Теги: #Белоруссия, #Протасевич, #Лукашенко, #протесты в Беларуси
Рубрика: Политика