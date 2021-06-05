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Дмитрий Болкунец: Протасевич все равно будет сидеть, власть им активно пользуется

Политика
17:48, 05 июня 2021

Дмитрий Болкунец: Протасевич все равно будет сидеть, власть им активно пользуется
Роман Протасевич//Фото: стоп-кадр/YouTube-канал ОНТ
Роман Протасевич//Фото: стоп-кадр/YouTube-канал ОНТ

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал Sobesednik.ru интервью белорусского блогера и активиста Романа Протасевича, в котором он публично признал свою вину, сдал своих соратников, рассказал, кто и как управляет протестом.

– Протасевича я бы сейчас рассматривал как человека, который находится в заложниках. И те заявления, которые он делает, возможно, связаны с воздействием, которое на него оказывает белорусское КГБ. Какие методы они применяют, мне сложно сказать.

Я внимательно посмотрел на зрачки Романа Протасевича – у меня есть подозрение, что он, возможно, насильственно принимает какие-то специальные медикаментозные средства, которые дают ему возможность выговориться. Видно, что он без остановки говорит и хочет рассказать все, что знает.

Возможно, ему подсыпали или вкололи такую «сыворотку правды». Глядя на его руки, можно заметить, что он длительное время находился в наручниках, потому что есть глубокие следы на запястьях. Поэтому, похоже, те заявления, которые он сейчас делает, из него выбиты.

Дмитрий Болкунец//Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «in time Ukraine»

Что касается его возможного сотрудничества со следствием – я такой вариант допускаю. Ему могли продемонстрировать два направления развития: хороший вариант, где он работает со следствием, и второй – плохой, если он не работает, и к нему начинают применять разные методы воздействия, угрозы убийства и так далее.

На днях в колонии скончался один человек (политзаключенный Витольд Ашурок – Прим. Sobesednik.ru). По некоторым оценкам, его убили в тюрьме. Протасевич, находясь в белорусском СИЗО, также под большой угрозой. Роман не первый, кто выходит на белорусское телевидение из СИЗО и рассказывает все, что знает. Был еще такой Юрий Воскресенский.

Но есть и десятки других лидеров оппозиции, имена которых на слуху, но никто из них не попал в объективы телекамер – возможно, они оказались более морально или психически устойчивы, либо та информация, которую они давали, не представляла никакого интереса для власти, и поэтому этих людей не показывают по белорусскому телевидению.

И суды над этими ребятами проходили в закрытом режиме – видимо, власти есть что скрывать по делам известных белорусских оппозиционеров.

Что касается будущего Романа Протасевича, по моим оценкам, он все равно будет сидеть, и вряд ли исчезнет из информационного поля – власти сейчас им активно пользуются, чтобы продемонстрировать: оппозиция проиграла, Протасевич всех сдал.

Власть сейчас пытается переложить на оппозицию вину за посадку самолета. Из Протасевича продолжат лепить террориста, который раскаивается и присягает на верность Лукашенко. Но верить словам людей, которые находятся в таких условиях, как Протасевич, конечно, нельзя. 

Тема: Лукашенко

Теги: #протесты в Беларуси #Беларусь #Протасевич

Рубрика: Политика

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