Тяжелое зрелище: реакция родителей Романа Протасевича на интервью с сыном

Накануне вечером белорусский государственный телеканал «ОНТ» опубликовал видео интервью с задержанным после принудительной посадки в Минске рейса авиакомпании Ryanair оппозиционным журналистом Романом Протасевичем.

Эта запись оказалась еще более резонансной, чем попавший ранее в Сеть ролик с якобы «оперативной» съемкой основателя Телеграм-канала NEXTA. На ней Роман заявляет, что признает вину во вменяемой ему организации действий, нарушающих общественный порядок.

При каких именно обстоятельствах снималось интервью, не сообщается. Заявление журналист сделал не через адвоката или в суде, а в студии, давая ответы на вопросы ведущего. Кроме признаний, Протасевич также озвучивает критику в адрес членов Координационного совета белорусской оппозиции и сотрудников штаба Светланы Тихановской, попутно делая комплиментарные заявления в адрес президента Республики Александра Лукашенко. Примечательно, что на этом видео многие рассмотрели на запястьях Романа раны.

Между тем, родители молодого человека убеждены в том, что его «признания» на камеру являются показными и были получены через физическое воздействие на него, а потому они призвали критически относиться ко всему, сказанному им в эфире государственного телеканала.

– Многие уже говорили, что заметили на нем следы побоев, раны от наручников, которые прямо разрезают запястье. А еще есть психологическое воздействие, которое может на него оказываться.

И это воздействие не только на него, но еще и на нас, ведь это все – пытка для родителей и других родственников, – отметила мать Романа Наталья.

– Прошу всех, пожалуйста, читайте сказанное между строк и пытайтесь фильтровать все, что вам показывают на государственном телевидении.

Нужно понимать, что он сейчас в заложниках, а еще в заложниках его девушка. И мы в заложниках: родители, бабушка, сестра, которые на данный момент в Беларуси, – добавила женщина.

Отец журналиста обратил внимание на то, что это уже не первый такой случай «показаний на камеру», к которым белорусские власти прибегают при задержании.

– Если адвоката не пускают с врачами, мы ведь до сих пор не знаем, в каком именно он состоянии. Это один из способов действий власти – всех мучить, выбивая необходимые показания.

Тем более это вот интервью перед камерой, если бы был один такой случай, но он уже второй. Более того, я уверен, что будут и другие», – приводит слова Дмитрия Протасевича «Настоящее время»*.

Несмотря на происходящее с Романом, его мать отметила, что гордится им.

– Я горжусь своим сыном, невзирая на то, что его заставляют делать, – подчеркнула она.

*Телеканал «Настоящее время» внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.