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Это уже другой Роман: Вячорка разобрал интервью Протасевича

Политика
13:31, 04 июня 2021

Это уже другой Роман: Вячорка разобрал интервью Протасевича
Global Look Press
Global Look Press

Белорусские власти, похоже, решили до конца разыгрывать спектакль с «раскаяниями» и «признаниями» задержанного не так давно в результате операции по принудительной посадке борта ирландского лоукостера Ryanair оппозиционного журналиста и основателя канала NEXTA Романа Протасевича. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что к молодому человеку до сих пор не пускают врачей, родных и адвокатов, но за это время с ним вышло уже не менее двух видеороликов.

И если первое короткое видео с заявлениями Протасевича о том, что белорусские правоохранители относятся к нему хорошо, а сам он сотрудничает со следствием и дает признательные показания, многие сразу же назвали едва ли не копией такого же ролика, записанного в 2020 году с участием Светланы Тихановской, вынужденной впоследствии бежать из страны, то второй и вовсе повергло многих в шок.

Суть ситуации довольно проста: мало кто поверит в реальность происходящего, какие бы видео с Протасевичем ни пытался опубликовать Минск, что стало понятно еще после первого ролика, на котором многие пользователи заметили тщательно загримированные следы побоев на лице Романа. Но у Лукашенко, судя по всему, решили, что шоу должно продолжаться несмотря ни на что, поэтому в этот раз представление выдалось еще более масштабным и еще более неоднозначным.

Накануне появилось видео интервью Протасевича главе белорусского государственного телеканала ОНТ Марату Маркову, который в прошлом работал в администрации Лукашенко. В самом начале видео журналист утверждает, что согласился дать интервью добровольно, сообщает, что чувствует себя хорошо и лишь жалуется на легкую простуду. Показательным можно назвать и момент, в котором Роман утверждает, что перед съемкой интервью его никто не гримировал, таким образом опровергая подозрения многих после появления первого «оперативного» видео. Но казус оказался в другом: потирая руками лицо в доказательство своих слов, Протасевич засветил в кадре запястья, на которых остались раны. Ну а дальше беседа идет в том самом тоне, которого и стоило ожидать от молодого парня, оказавшегося в застенках КГБ РБ: признания, разочарование оппозицией и критика в ее адрес, даже ряд разоблачительных высказываний против Тихановской. Не обошлось и без комплиментарных высказываний в адрес Александра Лукашенко.

К слову, у самой Тихановской болезненной реакции на слова Протасевича в этом интервью никто не выдал, напротив, оппозиционеры продолжают поддерживать журналиста. К примеру, советник бывшего кандидата в президенты Белоруссии Франак Вячорка отметил, что на видео общественности показали заложника, об угрозах которому никто не знает. Более того, по его словам, перед публикой предстал совершенно другой Роман Протасевич, отличный от того, каким он был перед задержанием.

«Такое впечатление, что это допрос. Это уже другой Роман, у нас теперь есть два Романа Протасевича. Один Роман – до задержания, второй – оказавшийся в руках КГБ. Разумеется, что манера – то, как он говорит, лексика, которую он произносит, совершенно отличается от того Романа. Он теперь говорит о Лукашенко и «стальных яйцах».

Он говорит такими репликами, которые мы ранее уже слышали от других политических заключенных, кто не выдержал и сломался. Я бы даже не стал обсуждать содержание, мы просто видим и слышим заложника, и нам не известно, что ему сейчас угрожает», – отметил Вячорка в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Тема: Лукашенко

Теги: #Белоруссия #Протасевич #Тихановская

Рубрика: Политика

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