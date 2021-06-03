Отец Протасевича прокомментировал интервью сына, где тот хвалит Лукашенко

На государственном белорусском телеканале ОНТ вышло интервью с оппозиционером и создателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.

Подлинность речей, с которыми одна из ключевых фигур минского протеста выступает с экрана пропагандистского ТВ, вызвала сомнение у многих пользователей Сети, а также у отца активиста — Дмитрия Протасевича. С ним пообщалась ведущая телеканала «Дождь».

«Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам. Вы посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить. Ему очень тяжело это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали», – делится впечатлениями Дмитрий Протасевич.

Родители Протасевичи по сей день требуют допустить до сына адвоката, а также обеспечить его независимым медицинским наблюдением.

В интервью Протасевич заявил, что литовские налогоплательщики «содержат» Светлану Тихановскую. А про Александра Лукашенко отметил, что иногда тот под давлением поступал как «человек со стальными яйцами».