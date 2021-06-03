Протасевич заявил, что его мог подставить связанный с киберпартизанами соратник

Государственный телеканал Белоруссии ОНТ выпустил документальный фильм «Рейс "Афины – Вильнюс"». В нем задержанный в Минске оппозиционер и основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал в ходе допроса о конфликте с его соратником, который мог повлиять на его арест.

«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы», – цитирует его РИА Новости.

По словам Протасевича, он сообщил о своем вылете из Афин за 40 минут до взлета в рабочем чате, в котором также находился этот человек.

Роман Протасевич считает, что он и мог спровоцировать этот инцидент, поскольку связан с киберпартизанами, которые ранее занимались массовыми лжеминированиями по всей Белоруссии.

По мнению авторов фильма, сообщение о задержании Протасевича появилось еще в то время, когда он проходил пограничный контроль и досмотр.

Как отмечается, первым о задержании оппозиционера написал советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка, с которым у Протасевича, по его же словам, были хорошие отношения.

«Я снимал визит Светланы Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался, и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», — пояснил Протасевич.

Напомним, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. Протасевича задержали при проверке документов. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.