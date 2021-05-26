Не все так просто: Гращенков назвал выгоду России в инциденте с посадкой самолета Ryanair

Большинству российских спикеров, поспешивших высказаться в поддержку действий белорусских властей в инциденте с фактическим «перехватом» и принудительной посадкой гражданского лайнера авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, в скором времени придется менять свое мнение и в буквальном смысле «переобуваться» на лету. Такое мнение озвучил известный российский политолог Илья Гращенков, отметивший резко изменившиеся тенденции в дискуссии вокруг инцидента с бортом, на котором летел оппозиционер и основатель NEXTA Роман Протасевич.

Иными словами, если ранее в Госдуме действия официального Минска в этой истории называли «блестяще спланированной операцией», то уже сейчас риторику придется менять. По словам Гращенкова, это обусловлено сразу несколькими причинами. Во-первых, белорусский режим удерживает гражданку России, задержанную вместе с Протасевичем. Во-вторых, перед встречей между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным, убежден эксперт, лучшим решением для Кремля будет отстраниться от потерявшего чувство меры белорусского лидера. При этом, добавляет специалист, в сложившейся ситуации Россия вполне может получить выгоду.

«Похоже, всем тем, кто рьяно поддерживал недавнюю авантюру Лукашенко с самолетом авиакомпании Ryanair, придется переобуваться в воздухе. После того, как Вашингтон заявил, что у него нет вопросов к России по этому инциденту, а Евросоюз начал вводить в отношении Минска серьезные санкции, начала меняться и внутрироссийская риторика по этой теме. Дополнительным триггером выступил и арест россиянки Сапеги, вместе с признательными показаниями оппозиционеров, данными ими в СИЗО. После такого даже ультрапатриоты из числе комментаторов начали заявлять о недопустимости действий КГБ Беларуси, удерживающего россиянку. А Маргарита Симоньян даже написала, что показания, данные людьми в застенках, выглядят как-то неубедительно.

Сегодня Александру Лукашенко предстоит дать публичные объяснения. К слову, сам он собирался сделать это еще вчера, но по какой-то причине перенес это мероприятие, судя по всему в рамках подготовки месседж часто меняется. После озвученной властями Республики версии про теракт, который якобы готовила группировка ХАМАС (лидер палестинского движения эту версию впоследствии опроверг и даже выступил с резкой критикой в адрес Лукашенко), от белорусского руководства открестилась даже Северная Корея, официально назвав территорию Беларуси опасным для полетов местом.

Принимая во внимание тот факт, что ирландский самолет развернулся и взял курс на более отдаленный Минск, вместо посадки в ближайшем Вильнюсе, экипаж мог принять это решение под давлением, в том числе военным. И если ради мести основателю оппозиционного Telegram-канала в воздух на самом деле поднимали истребитель, то лайнер со 160 пассажирами на борту в действительности находился под большим риском, а это означает, что воздушное пространство над территорией, которую контролирует режим Лукашенко, точно нельзя считать безопасным.

Уже сейчас можно предположить, что именно будет рассказывать Лукашенко. Вспоминая его недавний монолог про «Майка и Ника», который был озвучен смущенному Мишустину, заявления о захваченном самолете будут исполнены примерно в таком же жанре. Разумеется, по ряду причин белорусский самострел играет на руку России, однако в преддверии встречи Байдена с Путиным прямая поддержка «воздушного пирата» станет явно не лучшим ходом. Куда лучше сейчас отстраниться от потерявшего чувство меры Лукашенко, а потом можно будет и обанкротившийся «Белавиа» по дешевке купить, как и другие остатки преддефолтной экономики страны», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.