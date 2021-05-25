"Это ложь": Эксперт по физиогномике оценил признательные показания Протасевича

В Интернете появилось видео, на котором задержанный в минском аэропорту белорусский оппозиционер Роман Протасевич говорит, что у него все порядке: он находится в СИЗО-1, дает признательные показания следствию по организации беспорядков в Минске, со здоровьем у него нет проблем, а действия сотрудников правоохранительных органов по отношению к нему «корректные».

Заявление Протасевича на видео никак не вяжется с его словами, сказанными очевидцу в самолете при задержании, что в Белоруссии его ждет смертная казнь. Sobesednik.ru попросил эксперта по физиогномике Олега Воеводина прокомментировать поведение Протасевича в кадре и ответить на вопрос: говорит он правду или лжет под давлением людей, которые находятся рядом с ним.

– На видео отчетливо видно, что Протасевич смотрит не в камеру, а дальше, на человека, который находится за ней и показывает жестами, что и как нужно сказать, – говорит Воеводин. – Совершенно очевидно, что там присутствует давление, и он говорит неправду: его веки закрыты, а голова постоянно делает движение вверх-вниз.

Воеводин также отмечает, что на видео у Протасевича неестественно яркий для него, пурпурный цвет губ: