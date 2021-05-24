Явлинский обвинил Лукашенко в "воздушном терроризме" и рассказал о последствиях

Вчерашний инцидент с принудительной посадкой рейса ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, который фактически оказался операцией белорусских спецслужб по задержанию оппозиционного журналиста и основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, вызвал шквал критики в адрес Александра Лукашенко и действующий властей Республики. Впрочем, оценки действиям белорусских властей поступают самые разные, от обвинений в терроризме на государственном уровне до одобрительных возгласов, вроде того, что ранее озвучил депутат Госдумы России Вячеслав Лысаков, назвавшй произошедшее «блестящей операцией».

Как бы там ни было, но большая часть экспертов сходятся во мнении о том, что эта «выходка» официального Минска обернется для Беларуси серьезными последствиями. К примеру, США уже заявили, что обсуждают с партнерами скоординированный ответ. Восприятие ситуации международным сообществом усугубляется еще и тем фактом, что Роману Протасевичу в Беларуси выдвигают обширный набор обвинений, который может грозить ему смертной казнью. А потому и отношение к этому эпизоду будет особенное.

К слову, даже в России отношение к произошедшему оказалось неоднозначным. И если в Госдуме дали действиям Минска положительную оценку, то это еще не значит, что так настроен весь отечественный политикум, особенно оппозиционный. Есть ведь немало тех, кто поддерживает или хотя бы сочувствует белорусской оппозиции, а посадку гражданского борта под угрозой минирования и в сопровождении истребителя считают «международным преступлением». Такое мнение, к примеру, недавно озвучил известный российский политик, бывший депутат Госдумы и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.



«В Минске спецслужбы похитили оппозиционного журналиста Романа Протасевича. С этой целью принудительно, через провокацию и под предлогом якобы минирования самолета, а также с помощью поднятого в воздух военного истребителя, в аэропорту Минска был посажен пролетавший над территорией Беларуси пассажирский лайнер ирландской авиакомпании.

Произошедшее – это государственный воздушный терроризм и наглое международное преступление. Фактически, Лукашенко приказал захватить иностранный гражданский самолет с целью похитить политического оппонента. Разумеется, вся полнота ответственности за этот акт международного авиационного терроризма лежит исключительно на Александре Лукашенко и белорусском режиме. Нет никаких сомнений в том, что международные последствия непременно будут.

Это вопиющее преступление – новый чрезвычайно опасный прецедент, который свидетельствует о том, что против политической оппозиции или просто инакомыслящих в Беларуси могут применяться практически любые террористические или криминальные методы без ограничений: отравления, похищения, убийства. Все должны быть к этому готовы, предела попросту нет.

Выражаю солидарность Роману Протасевичу и требую немедленного его освобождения», – пишет Явлинский в своем авторском Telegram-канале.