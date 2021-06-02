"Уверен, меня просто подставили": опубликованы новые кадры допроса Протасевича

Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что его подставили. Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры его допроса, об этом пишет РБК.

«Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу», — говорит Протасевич в 13-секундном ролике.

Не уточняется, о каких именно словах Протасевича идет речь. Как сообщил телеканал, расследование, в котором будут показаны кадры допроса, выйдет в эфир вечером 2 июня.

О задержании белорусского журналиста стало известно 23 мая. Тогда диспетчеры белорусских наземных служб передали на борт авиалайнера компании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, сообщение о минировании и самолет был вынужден сесть в национальном аэропорту Минска, после чего и задержали Протасевича. Вместе ним была задержана его девушка, россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Позже в интернете появилось видео, на котором Роман Протасевич говорит, что у него все порядке: он находится в СИЗО-1, дает признательные показания следствию по организации беспорядков в Минске, со здоровьем у него нет проблем, а действия сотрудников правоохранительных органов по отношению к нему «корректные».