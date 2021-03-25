Хозяином "дачи Януковича" оказался полный тезка высокопоставленного российского дипломата

Александр Иванов долгие годы работал в Министерстве иностранных дел России. Последней его должностью в МИД РФ является работа послом по особым поручениям. Кроме того, он был послом в Индонезии, Восточном Тиморе и Папуа-Новой Гвинее. С 7 августа 2017 года Иванов — постоянный представитель России при Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В феврале экс-президент Украины обратился в Офис генерального прокурора (ОГП) страны и Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в РФ для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана. Соответствующие заявления были поданы защитой Януковича.

Адвокаты заявили, что место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины. Адрес подтвержден, в том числе и Генеральной прокуратурой РФ.

До этого адвокат Януковича Виталий Сердюк рассказал СМИ, что его подзащитный зарегистрирован по адресу: РФ, город Ростов-на-Дону, ул. Еременко <...>. Адвокат отметил, что адрес подтвержден миграционной службой и Генпрокуратурой России.

СМИ отмечали, что по этому адресу расположен элитный коттеджный поселок, на территорию которого попасть невозможно. По соседству с поселком расположен Ростовский юридический институт МВД РФ.