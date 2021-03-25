Под Ростовом более 30 детей из разных регионов отравились на тренировочных сборах

В городе Волгодонске возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, накануне, 9 августа, детям, находящимся на тренировочных сборах, «предоставили услуги по организации питания», в результате чего у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет резко ухудшилось самочувствие и появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.

«Следствием проведен осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора, изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы», – указывается в сообщении ведомства.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По данным ТАСС, юные спортсмены приехали в Ростовскую область из разных регионов на сборы по фехтованию. Источник агентства в медицинских кругах рассказал, что в настоящий момент пострадавшие находятся под наблюдением медиков в больнице Волгодонска, им оказывается вся необходимая помощь, взяты анализы.