Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

9 августа ряд СМИ, в том числе «Коммерсант», «МК» и «Знак», сообщили о проблеме с донорской кровью в регионах страны. Тревогу забило Федеральное медико-биологическое агентство, на заявление которого и ссылаются СМИ. «Вакцинация спутала все наши планы» - цитирует «Коммерсант» заявление агентства.

Дело в том, что потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента вакцины. Также часть доноров стала избегать появляться в больницах в связи с новой вспышкой пандемии и угрозой заражения.

Наличие донорской крови в регионах отображается на специальной карте на сайте ФМБА с помощью «светофорной символики». В последнее время легко заметить, что над огромным количеством региональных станций переливания крови на карте ФМБА стоят знаки жёлтого (нехватка донорской крови) и красного (критический минимум) «светофора».

За разъяснениями «Собеседник» обратился непосредственно в пресс-службу ФМБА.

«ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и ее компонентов» - внезапно ответило агентство текстом официального документа, названного "Опровержение". Согласно тексту документа, запасы плазмы крови и цельной крови в России – сверхдостаточны, количество доноров по сравнению с прошлым годом - увеличилось, а вакцинация, «спутавшая все карты» - вообще на руку Службе крови, поскольку "обеспечивает не только выработку коллективного иммунитета, но и способствует дальнейшей заготовке уникального компонента крови (свежезамороженной плазмы с антителами к COVID-19)".

И это прекрасно. Смущает только то, что федеральное агентство опровергает этим документом собственное заявление от начала августа, на которое ссылается «Коммерсант». Полный текст этого заявления, который был опубликован в группе ФМБА Вконтакте - удалён из публикаций группы.

При этом главный внештатный трансфузиолог и директор Центра крови ФМБА России София Голосова заявила "Коммерсанту" следующее: "Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации».

Позвонив в столичный Центр хирургии им.Бакулева, в питерскую Городскую станцию переливания крови и в несколько региональных станций, над которыми на карте ФМБА стояли знаки жёлтого и красного "светофоров", "Собеседник" услышал, что существенных проблем с донорской кровью в столице и регионах нет. Напряжённость в связи с вакцинацией наблюдалась с 12 июня, но "пик" прошёл, доноров стало больше. А их августовская нехватка объясняется тем, что люди уехали в отпуска.

При этом в Вологде местный инфопортал сообщил 8 августа о нехватке в городе донорской крови всех (!) групп. Однако заведующий врач вологодской станции переливания крови заявила "Собеседнику", что такой проблемы в городе нет (отметим, что сегодня текст "самоопровержения" от ФМБА появился и на сайте вологодской станции переливания крови). В соседнем Череповце на станции переливания крови вообще не знали о "карте со светофорами". "Из-за вакцинации есть некоторые трудности, но они не критичные" - ответили "Собеседнику". В Архангельске на станции ответили, что проблемы и близко нет из-за небольших объёмов сдачи донорской крови в Архангельской области. Кажется, что подобные ответы будут даны в большинстве российских регионов.

Как говорится в тексте федерального опровержения, "для каждого из учреждений службы крови донорский светофор является дополнительным инструментом мотивации донорского контингента к скорейшему визиту и плановой донации". Стало быть, мотивация сработала, и к августу вакцинация перестала "путать планы" Службе крови - хотя красные и жёлтые "светофоры" как стояли над большинством городов, так и стоят. Анекдотическим в этой ситуации становится то, что Федеральное медико-биологическое агентство опровергает само себя, а СМИ, и "Собеседник"в том числе, вынуждены ссылаться на это, как на официальную информацию. Какая удобная самоцензура. Удобная даже не для ФМБА, а для Минздрава и производителей "Спутника", которые, конечно, не могли предвидеть возможные проблемы с донорской кровью во время вакцинации. Впрочем, если в своё время не была предвидена даже элементарная невозможность масштабировать производство единственно эффективной российской вакцины - о чём вообще говорить. Вот и Службу крови, видимо, попросили помолчать.