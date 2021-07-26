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Анатолий Вассерман: "Лучше быть живым, чем антипрививочником"

Публицист рассказал Sobesednik.ru о своем отношении к прививке от коронавируса

В прошлом месяце Анатолий Вассерман все же поставил себе первую прививку от ковида.
Фото: Личный архив

В июле Анатолий Вассерман все же поставил себе первую прививку от ковида.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала всем странам временно прекратить ревакцинацию от COVID-19, что вызвала спор международного масштаба. Причина – в глобальном дефиците препаратов. В то время как в богатых странах прививочная кампания уже пошла по второму кругу, в беднейших странах не могут справиться даже с первичной вакцинацией. В России уже фактически объявлена ревакцинация – на прививку приглашают тех, кто прививался полгода назад.

О проблеме ревакцинирования Sobesednik.ru интересуется у кандидата в депутаты Госдумы, публициста Анатолия Вассермана – еще полгода назад у него держался очень высокий уровень антител, при котором знатоку врачи даже прививаться не рекомендовали. Однако в прошлом месяце Вассерман все же поставил себе первую прививку от ковида.

– Как часто вы готовы ревакцинироваться?

– Ревакцинироваться мне еще рано, но как только медики мне порекомендуют, я, естественно ревакцинируюсь. В конце концов, лучше быть живым, чем антипрививочником, – заявил Sobesednik.ru Анатолий Вассерман. – Что касается рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), то она порождена не тем, что ревакцинироваться вообще не надо, а тем, что значительная часть производителей вакцин делают это исключительно в расчете на большой заработок и не думают о чьих бы то ни было жизнях. Поэтому они производят значительно меньше вакцин, чем могли бы технически. Но известно, что максимальная прибыль достигается не при максимальном объеме производства, а при таком объеме, которое дает максимальное произведение цены на это производство. А при повышении производства цена падает. И ВОЗ, поскольку тамошние руководители, мягко говоря, не обязаны знать основы экономической науки считает, что эта нехватка вакцин и проистекающая отсюда невозможность вакцинироваться для очень многих людей вызвана технической нехваткой вакцины. Потому и предлагает ВОЗ уменьшить потребление вакцины в развитых странах, чтобы что-то осталось неразвитым. На самом же деле это рецепт не сработает.

Российская федерация, например, действует совершенно по иному рецепту. Мы предоставляем всем желающим возможность производить вакцины, разработанные у нас, причем с минимальными отчислениями за это право. Так что в принципе любая страна, обладающая соответствующей отраслью промышленности может производить наши вакцины для себя и для других. Соответственно, у медиков нет тех причин для ограничений, которые предполагает ВОЗ.

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