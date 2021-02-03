Пока вы были на работе 26 июля: Российские гимнасты взяли золото, а МакSим пришла в сознание

Впервые за последние 25 лет россияне заслужили золото на командном турнире Олимпиады по спортивной гимнастике. А саблистки София Позднякова и Софья Великая встретились в индивидуальном турнире, где разделили золото и серебро соответственно.

Еще одно золото заслужил российских тхэквондист Максим Храмцов в своей категории до 80 кг. Так, Максим стал первым обладателем золотой медали среди российских матсеров тхэквондо.

Бронзу для России на токийской Олимпиаде сегодня принесли в синхронных прыжках в воду с вышки Виктор Минибаев и Александра Бондарь.

В матче второго тура группового этапа по волейболу на Олимпиаде в Японии россияне обыграли сборную США.

Почти полсотни сайтов, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным, сегодня начал блокировать Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры. Среди заблокированных в том числе оказался сайт юристки Любови Соболь.

В иностранные агенты могут записать правозащитную организацию «ОВД-Инфо». Соответствующую просьбу к правоохранителям готовится направить портал РИА «ФАН». В СМИ, которое негативно оценивает любое выступление оппозиции, видят в организации, поскольку там постоянно защищают задерживаемых демонстрантов, а любые действия правоохранителей оценивают как «прессинг».

Адвокату Ивану Павлову запретили общаться со своим подзащитным, журналистом Иваном Сафроновым. Причиной стало то, что Павлов якобы ранее разгласил данные предварительного следствия по делу журналиста.

За минувшие сутки в России было зарегистрировано немногим больше 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 727 человек.

Певица МакSим была временно выведена из состоянии комы и смогла пообщаться с окружающими с помощью жестов. Пока рано говорить о выводе из искусственного сна и пока артистка не может дышать полностью самостоятельно.