Олег Меньшиков уволил 18 актеров из театра, которым руководит

Дочь Анатолия Папанова осталась без работы

На днях стало известно, что из театра имени Ермоловой уволили 18 актеров. Вообще, изначально список тех, с кем решили расстаться, состоял из 21 человека, но позже выяснилось, что по разным причинам, уволить троих артистов законно нельзя. Например, один из них – многодетный отец. Среди прочих под увольнение попала и дочь Народного артиста СССР Анатолия Папанова Елена, которая состояла в труппе театра 44 года. К сожалению, от подробных комментариев Папанова пока отказалась, лишь заявила Sobesednik.ru, что скоро эта группа артистов соберет пресс-конференцию, где честно расскажут о произошедшем. Не так давно Елена Анатольевна жаловалась, что работы в родном театре у нее нет, на роли не назначают, а спектакли, в которых играла актриса, постепенно сняли с репертуара с приходом на пост худрука Олега Меньшикова.

Сам Олег Евгеньевич пока молчит. На наш запрос в пресс-службу театра ответили официально:

«Руководство театра было вынуждено пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. Все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений – оптимизация ресурсов на фоне пандемии. Дирекция театра сохраняет рабочие правоотношения со всеми сотрудниками, оставаясь в рамках законодательства и принимая во внимание интересы всех задействованных лиц».

Хотя в кулуарах говорят, что увольнения произошли из-за финансовых проблем в театре. А расстались с теми, кто давно уже не выходил на сцену. Хотя известно, что некоторых артистов, которые все же играли в спектаклях, начали срочно заменять другими.