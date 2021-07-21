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Олег Меньшиков уволил 18 актеров из театра, которым руководит

Sobesednik.ru выяснил, почему театр имени Ермоловой избавляется от артистов

Фото: Global Look Press

Дочь Анатолия Папанова осталась без работы

На днях стало известно, что из театра имени Ермоловой уволили 18 актеров. Вообще, изначально список тех, с кем решили расстаться, состоял из 21 человека, но позже выяснилось, что по разным причинам, уволить троих артистов законно нельзя. Например, один из них – многодетный отец. Среди прочих под увольнение попала и дочь Народного артиста СССР Анатолия Папанова Елена, которая состояла в труппе театра 44 года. К сожалению, от подробных комментариев Папанова пока отказалась, лишь заявила Sobesednik.ru, что скоро эта группа артистов соберет пресс-конференцию, где честно расскажут о произошедшем. Не так давно Елена Анатольевна жаловалась, что работы в родном театре у нее нет, на роли не назначают, а спектакли, в которых играла актриса, постепенно сняли с репертуара с приходом на пост худрука Олега Меньшикова.

Сам Олег Евгеньевич пока молчит. На наш запрос в пресс-службу театра ответили официально:

«Руководство театра было вынуждено пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. Все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений – оптимизация ресурсов на фоне пандемии. Дирекция театра сохраняет рабочие правоотношения со всеми сотрудниками, оставаясь в рамках законодательства и принимая во внимание интересы всех задействованных лиц».

Хотя в кулуарах говорят, что увольнения произошли из-за финансовых проблем в театре. А расстались с теми, кто давно уже не выходил на сцену. Хотя известно, что некоторых артистов, которые все же играли в спектаклях, начали срочно заменять другими. 

Фото: Global Look Press
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