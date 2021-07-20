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Заболеваемость в Москве и смертность в России идут вниз. В регионах ситуация хуже

В столице заметно меньше новых случаев ковида. По России снизилась смертность, но многие регионы всё ещё растут

Фото: Global Look Press

Согласно последним данным оперативного штаба, за сутки в России было выявлено 23 239 новых случаев коронавируса, что примерно соответствует предшествовавшим показателям. 16 200 зараженных были выписаны из больниц.

Сильно снизился уровень смертности, который отошел от пика до показателя примерно двух-трехнедельной давности — за день скончались 727 человек.

Заметное падение заболеваемости отмечается и в Москве, где число новых случаев за день сократилось почти на треть до 2 629 — это лишь немногим больше, чем в Подмосковье (2 161). При этом число выписанных в столице также меньше обычного — всего 4 580. Смертность тем временем сохраняется на уровне 101 человека в день. В области при этом 1 675 выздоровевших и 20 летальных исходов болезни.

В Санкт-Петербурге с 13 июля число новых случаев практически не изменяется — сегодня их 1 929. Выписали в Северной столице 1 298 человек, а 70 скончались от коронавируса.

Стабильно высокие цифры в Нижегородской (529 заболевших), Свердловской (494), Воронежской (478) и Иркутской (389) областях, а также в Красноярском (483) и Хабаровском (326) краях и в Крыму (389). Растут Омская (371) Ростовская (391), Челябинская (321) и Самарская (335) области, а также Пермски край.

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