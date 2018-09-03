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Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

85-летняя пенсионерка владеет сразу шестью компаниями.

Фото: АГН "Москва"

Прибыль компаний, связанных с матерью спикера Госдумы РФ Лидии Барабановой, резко сократилась в 2020 году, подсчитал «Собеседник». 

85-летняя пенсионерка является учредителем шести юридических лиц, двое из них закончили год с убытком. Это ООО «Торговый дом-67», расположенный в Смоленской области и занимающий торговлей (-1,1 млн рублей) и строительная компания «Инвест Холдинг», находящаяся в Москве. Причем последняя ушла в минус на 2,9 млн рублей, хотя в 2019-м показала прибыль в 885 млн рублей. 

В целом компании Барабановой за год потеряли около 890 млн рублей. 

Резкое снижение доходов матери Вячеслава Володина происходит на фоне большого числа расследований, связанных с ее бизнесом. СМИ неоднократно высказывали предположение, что пожилая женщина не является основным бенифициаром, а доходы с бизнеса получает сам Володин. Тем более, как ранее выяснил «Собеседник», Барабанова живет достаточно небогато, а до выхода на пенсию она работала воспитателем и учителем младших классов.

Лидия Барабанова владеет квартирой в Москве, которая находится в элитном жилом комплексе «Белый Лебедь» на Мичуринском проспекте и стоит порядка 230 млн рублей (выписка из Росреестра есть в распоряжении «Собеседника»). Площадь квартиры составляет порядка 400 квадратных метров, ее Барабанова получила в собственность в 2011 году.

Вместе с матерью Володин ранее владел третью одного из крупнейших в России производителей подсолнечного масла и майонеза – компании «Солнечные продукты». В 2007 году они продали доли партнеру – Владиславу Бурову. По словам политика, вырученные деньги Барабанова вложила в жилье. 

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