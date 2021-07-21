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"Копия мама": Шепелев впервые показал фото сына Жанны Фриске

Подписчики телеведущего Дмитрия Шепелева пришли в восторг от его совместных фото с сыном

Фото: Global Look Press

Известный российский шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти граджанской супруги, популярной певицы Жанны Фриске, несколько лет один воспитывал их общего сына Платона. Причем, в вопросах опеки над мальчиком между телеведущим и родней покойной артистки явно были острые углы. Родственники Фриске, к примеру, неоднократно утверждали, что Шепелев препятствует общению маленького Платона с ними.

Да и сам Дмитрий, как показалось тогда многим, словно замкнулся и решил оградить наследника от внешнего мира, а потому долгое время скрывал сына от широкой публики. Сейчас Платону уже восемь лет, и спустя столь длительный период времени его отец, видимо, решил смягчить подход и изменить установленным прежде принципам. Не так давно на его страничке в социальной сети появились редкие снимки с сыном.

«8 лет тому назад я решил не публиковать снимки со старшим сыном Платоном. Тогда для этого были веские причины, в том числе мое желание защитить его от чрезмерного внимания. Все, в чем он в то время нуждался – это забота, любовь и спокойствие. Прошло немало времени и я понимаю, что больше ему уже не нужна эта защита. Он стал взрослым, ярким, талантливым мальчиком. Поэтому я рад познакомить вас с ним», - гласит подпись артиста под публикацией.

Подписчики Шепелева пришли в восторг от его совместных фото с мальчиком, а потому буквально засыпали публикацию позитивными комментариями. Единственное, в чем разделились мнения широкой публики, так это в том, на кого же больше похож подросший наследник певицы и телеведущего.

«Чудесный малыш, больше не скрывайте его, пусть будет счастлив»;

«Он так изменился с момента последних его фото, которые я видела! Очень, не узнать! И, кажется, он на Вас похож»;

«Копия мама»

«Дима! Вы все делаете правильно!»;

«Какой хорошенький. На маму похож»;

«Глаза мамины», – пишут подписчики телеведущего.

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