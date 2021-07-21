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Российские волейболисты победили США на Олимпийских играх в Токио

Самым результативным игроком российской сборной стал Дмитрий Волков, он заработал 16 очков

Фото: Global Look Press

В матче второго тура группового этапа по волейболу на Олимпиаде в Японии россияне обыграли сборную США. Об этом сообщает Чемпионат.com.

«Мужская сборная России по волейболу в матче второго тура группового этапа Олимпийских игр в Токио (Япония) победила команду США со счётом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23). В составе победителей самым результативным игроком стал Дмитрий Волков — 16 очков», – говорится в сообщении. 

В первом туре российская сборная обыграла команду Аргентины со счётом 3:1. В среду, 28 июля, наши волейболисты встретятся со сборной Бразилии.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 их перенесли на год. Олимпиада началась 23 июля и продлится до 8 августа. 

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