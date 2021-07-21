Итоги россиянок на токийской Олимпиаде: серебро в луке и золото в стрельбе

Ко времени подготовки этой заметки у российских участников Олимпийских игр в Токио уже есть одно серебро и одно золото.

Лучницы РФ не смогли одолеть коллег из Кореи и заняли второе место, как и пять лет назад, уточняют авторы портала Sports.ru. Как и пять лет назад команде была спортсменка Ксения Перова.

Ранее мы уже сообщали, что золото России принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Он набрала рекордные 240,3 балла. Ближе к финалу она уже уступала сопернице, но последний выстрел оказался решающим.

Эта победа стала первой со времен Олимпиады в Афинах в 2004 году. А сама Виталина Бацарашкина уже имеет серебряную медаль с Олимпиады-2016 в Рио.

Также в ближайшее время станет известно, станет тхэквондистка из РФ Татьяна Минина серебряным или золотым призером токийской Олимпиады. В полуфинале россиянка победила беженку из Ирана, которая покинула патриархальную страну, чтобы сделать спортивную карьеру.

Также в финал прошла российская шпажистка Инна Дериглазова.