Новости к утру 25 июля: Первое золото ОИ, рекордные долги по ЖКУ и немилость в Турции

Стрелок из России Виталина Бацарашкина получила золотую медаль на соревнования Олимпиады по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, пишет «Интерфакс». Виталина не просто заняла первое место, но и установила олимпийский рекорд, набрав 240,3 балла.

Это первая золотая медаль россиян на Олимпиаде. Ранее наши спортсмены уже заслужили серебро и бронзу.

В Турции наблюдается 100 тысяч активных случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим глава Ассоциации инфекционных болезней Турции Мехмет Джейхан выступил с требованием ужесточения санитарных норм для туристов из России.

Долги россиян по оплате коммунальных услуг к первому кварталу 2021 года составили 460,8 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель за весь период нахождения в пандемийных обстоятельствах, пишет «Росбалт».

Следующим местом, столкнувшимся с водяной стихией, стал юг Бельгии. Несколько населенных пунктов, включая города Намюр и Валлония, подтопило из-за сильных дождей, пишет ТАСС. Пока нет сообщений о жертвах и пострадавших, но сила грязевых волн на улице описывается такой, что якобы сносит припаркованные на улице автомобили.

В Чечне силовики под угрозой уголовного преследования заставили пройти инъекцию препаратом-вакциной от коронавируса всех, кто был уличен в покупке поддельных сертификатов. Имена своих покупателей сдал местный 63-летний житель, пишет телеграм-канал Baza.

Осадков в ближайшие четыре дня на территории Москвы и региона не ожидается. В воскресенье и понедельник температура воздуха в дневное время будет достигать 25-28 градусов тепла, пишет RT со ссылкой на Гидрометцентр.