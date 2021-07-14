"Ночь длинных ножей": Роскомнадзор начал блокировку сайтов Навального и его союзников

"Решением Генпрокуратуры было заблокировано 49 сайтов (!) одновременно: помимо сайта Алексея Навального, также и мой сайт, и сайты Любови Соболь и Олега Степанова; все сайты бывших региональных штабов*; сайты Росямы и РосЖКХ, сайт Альянса Врачей**. И сайт ФБК***, разумеется, -- сообщил Леонид в своем телеграм-канале. -- Ночь длинных ножей!

Все наши сайты, кроме «Умного голосования», собственно — потому что оно на аппспоте. Аппспот они теперь блокировать тоже умеют, но это для них труднее, поэтому, нет сомнения, приберегают это ближе к выборам".

Волков пообещал в ближайшее время сообщить о том, как блокировки будут обходиться

*Признаны экстремистскими организациями. Но решение суда еще не вступило в силу

**Признан иноагентом

*** Признан иноагентом и экстремистской организацией. Решение по экстремизму не вступило в силу