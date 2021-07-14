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ОВД-Инфо хотят записать в иноагенты

РИА ФАН намерен подать в правоохранительные органы заявление о включении правозащитной организации «ОВД-инфо» в реестр «иноагентов», который на прошлой неделе пополнился 13 независимыми журналистами и изданием "The Insider"*

Редакция РИА ФАН заявляет, что ОВД-Инфо необъективна в своих сообщениях о политических репрессиях и защищает правонарушителей. "Редакция находится на стороне участников митингов, обвиняя полицию в «провокациях на насилие» и превращении «мирных» акций в «хаос», -- пишут они. -- Более того, в российском законодательстве понятия «преследования по политическим мотивам» не существует, что позволяет ОВД-инфо относить к «прессингу» любые действия правоохранительных органов по своему усмотрению. Все это свидетельствует, что работа ОВД-инфо направлена на формирование у граждан России мнения о негативном характере осуществляемой государством политики на основании необъективных данных о «преследованиях инакомыслящих».

Напомним, что адвокаты ОВД-Инфо оказывают помощь задержанным во время политических акций как в отделах полиции, так, затем, и в судах, вплоть до ЕСПЧ. Что немаловажно, эта помощь оказывается бесплатно. Организация существует на добровольные пожертвования граждан.

*Признан российскими властями иноагентом. Такая же звездочка может появиться у ОВД-Инфо

Рубрика: Политика

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