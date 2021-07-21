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Российские гимнасты выиграли золото Олимпийских игр спустя 25 лет!

Очередной день Олимпиады в Токио оказался для нашей сборной самым удачным на данный момент, принеся три золота

Фото: Global Look Press

Очередной день Олимпийских игр в Токио можно смело назвать самым удачным для нашей сборной на данный момент.

Гвоздем дня стала победа нашей мужской сборной по спортивной гимнастике - Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире впервые с 1996 года. С тех пор минуло уже 25 лет!

Но не гимнастикой единой… Также российские саблистки София Позднякова и Софья Великая завоевали золото и серебро соответственно в индивидуальном турнире на Олимпийских играх в Токио. В финале Позднякова победила Великую со счетом 15:11.

После чего Великая заявила, что собирается поехать и на свою пятую Олимпиаду.

Принес золото и тхэквондист Максим Храмцов, победивший в весовой категории до 80 кг. Эта золотая медаль стала первой в истории российского тхэквондо, ранее были только серебро-2000, серебро-2016, и уже в Токио серебряная и бронзовые награды Татьяны Мининой и Михаила Артамонова.

Ну и до бронзы сегодня добрались Александр Бондарь и Виктор Минибаев в синхронных прыжках в воду с вышки.

Таким образом, на счету сборной России на Играх в Токио три золотых, пять серебряных и три бронзовых награды – и четвертое место в общекомандном зачете.

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