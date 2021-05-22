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Соседов высказался о домогательствах Табакова к Прокловой и Меладзе к Лорак

Культура и ТВ
12:06, 22 мая 2021

Соседов высказался о домогательствах Табакова к Прокловой и Меладзе к Лорак
Фото: Global Look Press, стоп-кадр YouTube
Фото: Global Look Press, стоп-кадр YouTube

Интимные откровения Елены Прокловой и Ани Лорак остаются в топе новостей шоу-бизнеса.

Вот уже несколько дней имя Ани Лорак не исчезает из заголовков СМИ. Причиной тому – ее скандальное признание в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Певица рассказала, что на заре карьеры ей предлагал протекцию Константин Меладзе. Но за это продюсер якобы требовал от артистки расположения личного характера. Не мудрено, что после таких откровений вспыхнул громкий скандал, который сейчас пытается остановить сама Лорак.

Телезрители и поклонники звезды расценили слова Ани Лорак как признание в сексуальных домогательствах по отношению к ней. Стоит отметить, что артистку поддержали многие знаменитые женщины. А украинская певица Ольга Полякова и экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник рассказали о том, как когда-то к ним также якобы приставал Меладзе. Но только вот сама Ани недавно решила сгладить этот скандал, сказав, что ее неправильно поняли.

«Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово, – сетует 42-летняя Лорак. – Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением отношусь, – к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое».

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, что бы сейчас ни говорила Лорак, общественность уже не переубедишь.

Сергей Соседов//фото: Global Look Press

Более того, Соседов считает, что многие артистки в своей жизни проходили нечто подобное. И ничего постыдного для женщин в признаниях о пережитых домогательствах нет.

– Эти истории стары как мир, – заявил Сергей Соседов в интервью Sobesednik.ru. – Это все настолько до боли банально, что говорить об этом даже не нужно. Елена Проклова тоже недавно рассказала про какие-то домогательства (в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ Проклова призналась, что к ней самым отвратительным образом много лет назад приставал известный артист, в описании которого зрители узнали Олега Табакова. – Прим. Sobesednik.ru), Таня Васильева вслед за ней сказала, что у нее миллион было таких случаев.

– Это нормальная практика отношений, – утверждает Соседов. – Тут никто не открыл никаких секретов.

Даже если бы Ани Лорак вообще не рассказывала об интимном предложении, которое якобы получила от Константина Меладзе, мы прекрасно знаем, что это в ее жизни было – не с Меладзе, так с другими мужчинами, как и в жизни любой другой певицы.

Стоит ли об этом им вообще рассказывать? – задается вопросом Соседов. – Да пусть рассказывают! Кому-то же это интересно. Если тебя спрашивают, почему ты должна молчать?!

Теги: #Знаменитости #НТВ #Секрет на миллион #Сергей Соседов #Борис Корчевников #Судьба человека #Меладзе #Табаков #новости звезд #Ани Лорак #Кудрявцева #Проклова

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото: Global Look Press, стоп-кадр YouTube

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