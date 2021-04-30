Догилева подколола Проклову: И почему меня никто не домогался?!

Народная артистка РФ Татьяна Догилева рассказала о работе с молодыми артистами, в том числе и со скандально известной тиктокершей Валей Карнавал, а также ответила на вопросы о харассменте.

Догилева не так давно снялась в молодежном сериале «Отпуск». Как говорили нам актеры этой комедии, у народной артистки порой возникало недопонимание с молодым составом, в котором не все были профессиональными актерами.

Ведь Татьяна Анатольевна была одной из самых опытных артисток в проекте.

– У нас по сериалу было две семьи, с молодежью я мало имела дела, – рассказала нам звезда. – Вот с Демисом Карибидисом мне очень понравилось играть, он талантливейший человек.

– Слышала, на читке сценария вам многое не нравилось, в том числе и работа Вали Карнавал.

– Неправда! Да, на читке мне все не нравилось, но к Вале у меня нет ни малейших претензий, мне даже жалко, что наши сцены почему-то вырезали.

Тема харассмента, проще говоря, домогательств, в последнее время стала очень актуальной, тем более, после откровенного интервью заслуженной артистки РФ Елены Прокловой. Актриса рассказала на НТВ о грязных приставаниях к ней известного актёра, в котором многие узнали Олега Табакова.

Впрочем, в сам факт домогательств со стороны мэтра кино поверили не все, тем более что Проклова уже далеко не в первый раз обнародует список своих состоявшихся и несостоявшихся любовников из числа звезд. В связи с этим ее новые откровения многие восприняли со скепсисом.

– Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не дали роль, потому что они отказывали режиссерам, – прокомментировала нам эту скользкую тему Догилева.

– Я даже обижалась, думала: что же ко мне никто не из режиссеров не домогается? – рассмеялась Татьяна.

Седова Вера.