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Татьяну Догилеву заметили танцующей ночью на столе в Геленджике

Культура и ТВ
14:20, 21 июля 2020

Татьяну Догилеву заметили танцующей ночью на столе в Геленджике
Фото в статье: соцсети
Фото в статье: соцсети

Народная артистка России Татьяна Догилева вышла из самоизоляции, которую она переживала в своей московской квартире, и начала сниматься в новом проекте канала ТНТ – 8-серийном телесериале «Отпуск».

Главный герой сериала Сева вместе с семьей отправляется на отдых в Геленджик, где уже одиннадцатый год подряд останавливается в доме своего старого друга Бориса. Многолетняя дружба семей приводит к тому, что сын Севы всерьёз решает сделать предложение дочке главы семейства южан. Но беда в том, что у девушки уже есть парень. Так вкратце пересказывают сюжет авторы проекта.

Татьяна Догилева снимается и в знойную жару днём, и по ночам. Только в редкие выходные может позволить себе побывать на пляже.

– Ночная съемка сериала «Отпуск», танцую на столе. Роль моя значилась в сценарии как «бабка», сейчас смягчились и в основном пишут «бабушка». Но иногда сбиваются, – подписала недавно одну из фотографий на своей странице в Фэйсбуке актриса.

Вместе с Догилевой в сериале снимаются Павел Майков, Демис Карибидис, Арарат Кещян и другие актёры.

Теги: #ТНТ #Догилева #сериал

Рубрика: Культура и ТВ

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