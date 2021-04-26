"Как мерзко": Садальский и Зудина осудили Проклову, рассказавшую об "изнасиловании Табакова"

68-летняя Елена Проклова решила напомнить о себе скандальными историями о надругательствах, которым она подверглась в юном возрасте. Об этом актриса поведала в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Елена рассказала, что не хочет, чтобы молоденькие девчонки, которые мечтают стать актрисами, попадали в подобные ситуации. И заметила, что понимает: после такого признания многие ее осудят.

– Я всю жизнь считала, что я какая-то неправильная, – со слезами на глазах вспомнила Проклова. – Вроде со стороны кажется, что я такая счастливая, успешная, все у меня прекрасно, все у меня гладко… Это то, о чем не знает никто.

– Я настолько напугана сексом, что я его просто боюсь до сих пор. Мой первый опыт он был настолько жестким, и это было извращением…

Фото: стоп-кадр с YouTube

Актриса призналась, что в 12-летнем возрасте на съемках в Карпатах ее совращал режиссёр, а затем в 15-летнем возрасте на съемках другой картины ее домогался известный актер. Елена в подробностях рассказала детали сексуальных действий, которые совершал с ней насильник, чем вызвала бурю негодования и комментариях. Проклова вспоминала, как рыдала и умоляла его оставить ее в покое, но извращенца это только радовало.

Откровения актрисы шокировали многих. Во многом потому, что в том самом актере некоторые узнали Олега Табакова. Именно с ним Проклова снималась в картине «Гори, гори, моя звезда» в 1968 году.

В комментариях поклонники недоумевали: зачем позорить себя в таком почтенном возрасте. Высказались по поводу скандальных историй актрисы и ее коллеги.

Актриса Яна Поплавская, например, написала целый пост, посвященный людям, которые «теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик».

Поплавская предположила, что подобные чернушные истории публичный человек должен рассказывать на приеме у психолога, а не на федеральном канале.

«Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях своей частной жизни!» – возмутилась Яна Поплавская.

Фото: Instagram

«О подобных вещах говорят либо духовнику либо врачу! Что с нами стало? Когда произошло то, что мерзость мы стали считать нормой?! И мне непонятно, почему такие люди остаются рукопожатными, почему их продолжает принимать общество?» – написала Поплавская в Инстаграм.

Не одобрил поведение Прокловой и Стас Садальский, вспомнив анекдот, в котором старая бабка сидела на площади и кричала об изнасиловании. А когда ее спросили, что случилось, ответила, что изнасиловали ее 40 лет назад, но вспомнить до сих пор приятно.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина дала понять, что не собирается портить себе настроение из-за «человеческой глупости» и предпочла никак не комментировать скандальную историю Прокловой.