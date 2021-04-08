"Злобная бабуля": Лариса Долина устроила скандал на шоу Максима Галкина

Лариса Долина в пух и прах раскритиковала кумира современной молодежи – блогера и певицу Валю Карна.val. Инцидент произошел на съемках YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», где звезды разных поколений слушают и обсуждают современную музыку.

В какой-то момент Долина хотела даже покинуть шоу из-за «необразованности» 19-летней звезды.

Напряженная атмосфера сложилась уже в самом начале, когда Долина начала расхваливать на все лады Александра Панайотова – своего студента в МГИКе, где она заведует кафедрой эстрадно-джазового пения. К большому огорчению артистки выяснилось, что Валя даже не знает, кто такой Панайотов.

Валя Карна.val

– Зачем ты меня сюда позвал? – обратилась 65-летняя Лариса Александровна к Максиму Галкину.

Далее Долина всем своим видом показывала, что данное шоу ей не интересно. Когда поставили песню самой Вали, артистка и вовсе вылила на нее море негатива, посоветовав сначала получить должное образование, а потом уже заниматься музыкой.

Валя попыталась оправдаться тем, что большинство современных кумиров молодежи поют так, как хотят, и ноты для них не важны.

– Пусть поют на кухне! – воскликнула Долина. – Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих. Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты вообще не попала ни в одну ноту на распевке! Для чего ты вообще поешь?!

Последней каплей для Ларисы стал трэк группы «ДЛБ» под названием «На, попей!». Услышав это произведение, Долина чуть было опять не покинула шоу и вновь все свое негодование вылила на Карна.val.

– Мне все это неинтересно и неприятно, – призналась звезда джаза. – Это все паноптикум какой-то – разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, но претендует на то, что она звезда!

Усмирить певицу удалось лишь Максиму Галкину, который в свойственной ему манере отделался шутками.

– Лариса, ты идеальный человек для нашего шоу, – произнес 44-летний ведущий «Музыкалити». – Мы как раз хотим увидеть конфликт поколений, а все приходят сюда и начинают хвалить друг друга.

Если ты кинешь в Валю торшером, то у нас будут сумасшедшие просмотры!

Стоит отметить, что сама Валя Карна.val стойко принимала все удары от Долиной и не сказала ей в ответ ни одного обидного слова. Но это за молодую артистку сделали зрители.

«Лариса – тот самый неприятный тип людей, который зовется «злой преподавательницей», на встречу с которой ты идешь, помолившись несколько раз и выпив пачку сильного успокоительного», – написал один из комментаторов под видео.

«Долина ведет себя, как хабалка, – отметил другой интернет-пользователь. – Если она в жизни такой человек, представляю, как она ведет себя со своими студентами… не повезло им».

«Как Валя вообще эту злобную бабулю вытерпела?!» – удивилась еще одна зрительница.