Из-за участия Ларисы Долиной в шоу "Маска" разгорелся скандал

Финал шоу «Маска» на телеканале НТВ не обошелся без скандала. Поклонники программы неожиданно ополчились на Ларису Долину, которая скрывалась под маской Оленя. В социальных сетях появилось множество негативных комментариев в адрес певицы.

– Долина показала всем нам, как не стоит себя вести в этой жизни, – пишет один из поклонников проекта. – Во время пандемии коронавируса нужно сидеть дома, а не бегать по съемкам! Ведь пенсионеры находятся в группе риска. А Ларисе в этом году стукнет 65 лет! Она думает, что семь жизней проживет? Почему она не соблюдала самоизоляцию? Бабкина тоже так думала, итог всем известен.

Сама Лариса Александровна на гневные выпады зрителей пока никак не отреагировала.

О том, что под маской Оленя скрывается Лариса Долина, многие стали догадываться сразу. Наталия Гулькина, например, в недавнем интервью Sobesednik.ru рассказывала, что сразу опознала звезду.

– Для нее (Ларисы Долиной. – прим. Sobesednik.ru) участие в этом проекте – большой мастер-класс, который она дала всем тем, кто стоит на сцене рядом с ней, – заявил Филипп Киркоров. – Считаю, что это большая честь для них. Мы понимаем, что под оставшимися масками скрываются молодые артисты (под маской Волка скрывалась Карина Кокс, под маской Льва – Анатолий Цой). Участвуя в этом проекте, она показала, к чему надо стремиться и каким надо быть артистом большим артистом, чтобы встать на эту сцену рядом с ними.

Сама Лариса Александровна рада, что поучаствовала в «Маске».

– Я очень благодарна за те отзывы в мой адрес, которые я слышала на протяжении всего проекта, – призналась певица. – Когда мне предложили поучаствовать, сказав «Оденьтесь в оленя и два месяца торчите на сцене на этом костюме», я ни секунды не раздумывала. Приняла решение моментально. Я себя заново открыла в этом проекте.