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Закат «утренней звезды»

Шоу-бизнес
18:26, 30 апреля 2021

Закат «утренней звезды»
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Неделю назад Ани Лорак выступила с сенсационным заявлением: якобы во время ее сотрудничества с Константином Меладзе знаменитый продюсер оказывал ей знаки внимания. В программе «Судьба человека», часто приглашающей «сбитых летчиков» шоу-бизнеса для рассказа историй из их непростой жизни, Лорак заявила, что Меладзе полтора десятка лет назад проявлял к ней интерес, но целомудренная певица якобы ответила ему жестким отказом.

Мнение коллег Лорак по эстраде на этот раз оказалось единым как никогда: заявления звезды, подрастерявшей свой рейтинг, не более чем незамысловатый пиар на имени человека, который, в отличие от нее, уже много десятилетий остается на музыкальном Олимпе. И уж если кого и можно обвинить в модном сегодня «харассменте», так, пожалуй, саму Ани Лорак. 

Начало карьеры Ани было связано со странными отношениями с продюсером: первым гражданским мужем был Юрий Фалёса, который после победы неизвестной тогда Каролины Куёк на детском конкурсе «Утренняя звезда» взял над ней шефство. 

Делавшая тогда первые шаги несовершеннолетняя певица не проявила такой принципиальности и не возмутилась предложению возрастного мужчины скрепить их отношения не только контрактом, но и гражданским браком. Который, по слухам, распался из-за очередного «шоу» Лорак, за спиной мужа закрутившей бурный роман с известным футболистом Сергеем Ребровым.

Скандальный брак Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу, которого певица, как она сама рассказала в программе «Судьба человека», буквально «купила» в Турции за «четыре киевских ресторана», яркое подтверждение тому, что Лорак интересует в мужчинах либо финансовая выгода, либо внешние данные. 

Поиск юных «фаворитов», которым возрастная Лорак, похоже, могла предложить разве что остатки своего влияния в шоу-бизнесе и деньги, продолжился и после развода: сначала Каролина находила утешение в объятиях артистов разных танцевальных групп, а затем закрутила роман с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, который младше ее на 16 (!) лет и, по сути, годится ей в сыновья. Не проще ли сказать, что история с возвращением к бывшему мужу – это лишь удобная ширма, которая будет скрывать от публики многочисленные похождения украинской нимфетки?

Понятно, для чего Ани Лорак пришла на программу «Судьба человека»: творческий путь певицы, очевидно, зашел в тупик. Не появляющиеся долгое время новые хиты, сокращение числа сольных выступлений и приглашений на сборные концерты, падение зрительского интереса не оставляет, видимо, иных способов напомнить аудитории о своем существовании.

Кстати, в артистической тусовке поговаривают, что интервью Лорак появилось не просто так – певица стала своего рода фронтменом (вернее, фронтвумен) информационной кампании, развязанной против Меладзе «голубой гвардией» российского шоу-бизнеса. 

Пока недоброжелатели, в числе которых называют Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, пытаются влезть в любое мало-мальски рейтинговое шоу на ТВ, Константин Меладзе, оставаясь в тени успеха своих подопечных, «стрижет купоны», зарабатывая и на аншлаговых концертах, и на авторских отчислениях. 

Финансовые успехи Меладзе, видимо, не дают покоя коллегам. Вот и пытаются оппоненты устранить конкурента не в честной творческой борьбе, а путем распространения слухов об успешном певце. 

Странно, что Ани Лорак не понимает очевидного: наговоры, распространяемые ради сиюминутной выгоды, могут навсегда разрушить репутацию, которая и так далека от идеальной. Впрочем, вполне возможно, что и сама она уже разуверилась в попытках вернуть былую популярность традиционными для артистов способами. В этом случае приходится ждать новых откровений закатившейся звезды уже в самое ближайшее время. Правда, как поговаривают, скоро появятся новые сенсационные разоблачения о самой Лорак, или, как ее уже называют в прессе, «Ани-харассмент».

Заварзина Вероника.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Филипп Киркоров #Борис Корчевников #Судьба человека #Меладзе #новости шоу-бизнеса #новости звезд #Ани Лорак #скандалы в шоу-бизнесе #Сергей Лазарев

Рубрика: Шоу-бизнес

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