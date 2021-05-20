"У нее было столько мужчин, всех и не помнит": Янковский раскрыл грязное прошлое Прокловой

Известная российская актриса Елена Проклова в прошлом завела довольно бурный роман с тогда еще женатым Олегом Янковским. Причем, об этом периоде в своей жизни заслуженная артистка не стесняется рассказывать публично.

И эта риторика, похоже, задевает родственников покойного режиссера, которые считают, что ей стоило бы молчать на эту тему. Как бы там ни было, 67-летняя Проклова продолжает откровенничать.

– Ничего плохого об Олеге Янковском я сказать не могу.

– У нас с ним сложились прекрасные, довольно интересные и красивые отношения, однако для меня он так и остался человеком чужим.

У него тогда был замечательный сын и хорошая жена. Я бы перестала его уважать, если бы он отказался от супруги Людмилы Зориной, которая так много для него сделала. Поэтому я до сих пор уважаю его хотя бы за то, что ему удалось сохранить семью, несмотря на все увлечения, – рассказывала актриса.

Этими высказываниями возмутился племянник известного режиссера Игорь Янковский, решивший рассказать правду о «грязном» прошлом экс-любовницы дяди, заявив, что у Прокловой было огромное количество мужчин.

Игорь Янковский // Фото: стоп-кадр, YouTube

– Дай Бог ей счастливой и хорошей жизни. У нее столько мужчин было, что она уже их всех и не помнит. Что тут поделать. Ничего страшного.

– Если она начала говорить об этом, то мне ее остается только пожалеть. Если у них с Олегом был какой-то роман, ну и держала бы это в себе.

Неприятно и грязно, – заявил Янковский в беседе с ведущим ток-шоу «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

При этом племянник Олега Ивановича отметил, что жена его дяди, актриса Людмила Зорина, хорошо знала об интрижках мужа, однако предпочитала молчать.

– Его семью ничто не смогло сломить. Даже про меня разные вещи говорили. Это вообще беда нашей профессии. Впрочем, мы – герои-любовники. И если нас не любят, это может означать только то, что мы недостаточно хорошо работаем, – подчеркнул Игорь в эфире передачи «Судьба человека».