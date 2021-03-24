"Чуть не описалась": на Кудрявцеву в больнице напал окровавленный незнакомец

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в клинике из-за стресса, но продолжает нервничать, будучи уже в медучреждении.

Поклонники Леры Кудрявцевой продолжают молиться за ее здоровье. Телеведущая до сих пор находится в реанимационном блоке одной из московских больниц, куда угодила 22 марта прямо со съемок шоу «Секрет на миллион». Причиной плохого самочувствия звезды послужили нервы и стресс.

Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Кудрявцевой, однако нервничать она продолжает даже в медучреждении. К примеру, Леру не на шутку испугал окровавленный незнакомец, которого она встретила в клинике.

В одну из ночей в больнице Лера не могла долго уснуть, прислушиваясь к каждому шороху.

– Представьте себе реанимационный устрашающий блок, где, помимо кровати, находятся различные приблуды, аппараты, столы и много всего, скажем так, действующего на психику, – рассказывает 49-летняя Кудрявцева. – Там находится две стеклянные двери, одна в коридор, другая в соседний блок. Двери не закрываются. Ночь. Тишина. Бело-голубоватый свет...

В какой-то момент вдруг ведущая услышала подозрительные звуки. Подняв голову, она увидела незнакомого ей мужчину, который вошел из соседнего блока.

– Я напряглась, привстала и спросила, мол, не заблудился ли он, – делится звезда. – Мужчина, не обращая на меня внимания, тихо открывает дверь и идет, шаркая тапочками, к моей кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами.

А затем и без того напуганная Лера увидела на белой футболке незнакомца следы крови. Кудрявцева просто пришла ужас!

– Пожалела, что с собой нет памперса, ибо была готова от страха надуть в штаны, – призналась знаменитая пациентка.

Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери (он за мной), по дороге рассматриваю, где лежат и лежат ли вообще ножи, скальпели и колюще-режущие предметы. Закрываю дверь (она стеклянная без замков), и мужик начинает, взявшись за ручку, ее пытаться открыть... с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом. У меня есть одна особенность: я от страха всегда молчу. Кто-то орет, а я молчу. Вот так вот молча продолжалась эта схватка между молчащей мной и молчащим мужиком.

Ведущая приготовилась к худшему, но, к счастью, все обошлось.

– Короче, дед оказался из соседней палаты, – сдернувший с себя катетер и шатающийся по отделению, – написала Кудрявцева на своей странице в Instagram.