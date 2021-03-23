Проклятье Разина: после ссоры с продюсером Леру Кудрявцеву преследуют страшные несчастья

Не успела 49-летняя телеведущая оправиться от коронавируса и перелома позвоночника, как случилась новая беда: на съемках Лера упала в обморок и оказалась в реанимации. До этого Кудрявцева намекала, что чувствует, что ее сглазили, но старалась отгонять от себя дурные мысли. Однако новая напасть заставила поверить в проклятье даже самых отъявленных скептиков.

Напомним, черная полоса в жизни Кудрявцевой началась в конце 2020 года, когда бывший продюсер «Ласкового Мая» публично оскорбил теледиву, заявив, что своего сына она якобы «нагуляла» и что вообще в молодости вела разгульный образ жизни. Разин также посоветовал ее молодому супругу немедленно бежать от нее, назвав ее страшным человеком и монстром.

Кудрявцева тогда пришла в настоящую ярость и пообещала упрятать клеветника за решетку. В октябре 2020 года она выиграла суд против Разина по защите чести и достоинства. Однако совсем скоро ей стало совсем не до судов. В январе Лера свалилась с тяжелой формой коронавируса и долго не могла оправиться, потом неудачно упала дома и сломала крсестец, из-за чего долго не могла выйти на работу. И вот теперь ее настигла новая неприятность. Кудрявцева упала в обморок на съемках и попала в реанимацию.

– Сама испугалась и всех напугала, – грустно прокомментировала телеведущая свое состояние. – Пока предварительно нервы, стресс, надо отдыхать, потому что физика дает сбой, накопления усталость.

Однако поклонники Леры выдвинули версию о том, что вся эта череда неприятностей – следствие ее противостояния с Андреем Разиным, которого в светской тусовке называют энергетическим вампиром.

А что, если это и впрямь проклятье?