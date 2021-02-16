"Врачи будут ругать": Лера Кудрявцева нарушила постельный режим ради работы

49-летняя Лера Кудрявцева три недели назад упала с лестницы загородного дома и сломала крестец. Врачи, обследовав телеведущую, настоятельно рекомендовали ей постельный режим. Но звезда к рекомендациям медиков не прислушалась и вышла на работу.

Кудрявцева до сих пор вспоминает с содроганием о ЧП, случившемся с ней в загородном особняке. Артистка упала с лестницы. Приземлилась звезда на пол и поняла, что не может двигаться. Положение усугублялось тем, что Лера в момент падения находилась дома только с маленькой дочкой. На полу звезда пролежала больше часа, пока не вернулся муж и не отвез ее в больницу.

Медики, обследовав Леру, обнаружили перелом крестца. Врачи настоятельно рекомендовали Кудрявцевой постельный режим в течение трех недель. Поднялась она через две недели.

– Я уже второй день хожу по квартире, – призналась нам телеведущая. – Помаленьку, потихоньку. Пока все нормально. Врачи, конечно, не разрешали, я сама встала. Они рекомендовали постельный режим в течение трех недель. Я отлежала две и начала ходить.

Конечно, врачи меня будут ругать, а что делать? – задается вопросом Лера. – Если бы была дикая боль, я бы ходить не смогла. Но сейчас все более-менее нормально. Вскоре иду к врачам. Посмотрим, что скажут. Если дадут добро, через недельку появлюсь в эфире.

Через два дня после нашего разговора Кудрявцева поехала на очередное обследование, после которого вышла на работу. Сейчас звезда снимает новые выпуски шоу «Секрет на миллион». Вскоре она планирует появиться и в эфире «Звезды сошлись». Пока же она могла оценивать нового ведущего шоу по телевизору. Напарник пришелся ей по душе.

Фото: Instagram

– Он хороший парень, – призналась нам Лера. – Я думаю, что все будет нормально. Сработаемся!