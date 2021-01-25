"Ужас после Колтового!": Привольнова требуют уволить из "Звезды сошлись"

Мнение зрителей о том, кто лучше ведет шоу «Звезды сошлись» на НТВ – Антон Привольнов или Александр Колтовой, изучил Sobesednik.ru.

После трагической смерти Александра Колтового долгое время не было известно, кто займет его место в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Но недавно выяснилось, что новым соведущим Леры Кудрявцевой в этом проекте стал Антон Привольнов, известный зрителям по передачам «Контрольная закупка» и «Доброе утро» на «Первом канале».

24 января вышел первый выпуск с Антоном. Как приняли его зрители, выяснил Sobesednik.ru.

Первый выпуск «Звезды сошлись» с Привольновым прошел не без накладок. Накануне съемок Кудрявцева получила перелом крестца, поэтому в студии Антон был один. Лера, как могла, помогала ему из дома по видеосвязи.

Из-за перелома Кудрявцевой Привольнов вел шоу один//фото: скриншот YouTube

– Антон, я прошу у тебя прощения, – обратилась Кудрявцева к своему новому соведущему. – Сразу в бой без поддержки. Прости меня! Так получилось, что-то реально пошло не так.

Однако на лице Привольнова не было заметно и тени волнения. Многие зрители тут же отметили, что ведущий легко влился в новую для себя тему шоу-бизнеса и профессионально вместе с героями в студии разобрал самые скандальные темы начала 2021 года: слухи о рождении сына Юлии Началовой – уже после ее смерти, похороны матери Алексея Панина, конфликт Виталия Гогунского с бывшей женой Ириной и пр.

Интернет-пользователи просто завалили Антона хвалебными отзывами.

– Антон, ты как будто родился для этой съемочной площадки! – написала одна из восторженных зрительниц.

– Новый ведущий отличный. Он один смотрелся бы супер, Кудрявцева ему совсем не нужна, – вторила другая поклонница программы «Звезды сошлись».

Мнения зрителей о Привольнове как ведущем звездной программы разделились // фото: скриншот YouTube

Однако без критики тоже не обошлось. Некоторые замечания от зрителей в адрес Антона тоже имели место, хоть их оказалось куда меньше, чем похвалы.

– Антон Привольнов – ужас. Он здесь не в теме после Колтового, уволить бы его, – выразила свое мнение недовольная зрительница.

– Непривычно. Понаглее надо, – пожелал напора Привольному другой его критик.