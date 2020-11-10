"Колтовой мог выжить!": звезда "Битвы экстрасенсов" сообщила сенсацию о гибели ведущего

Вопрос, почему Александр Колтовой разбился на самолете, волнует многих. У Кажетты есть ответ.

После ухода из жизни Александра Колтового появилось несколько версий случившейся трагедии. По одной из них, самолет, в котором находился телеведущий, упал из-за поломки двигателя. Внимательные поклонники обратили внимание и на знак, который явился Колтовому незадолго до гибели. На стекле его самолета неожиданно появился перевернутый красный крест.

Кажетта // фото: Instagram

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова тоже заметила знак. Она уверена: таким образом высшие силы хотели его спасти. Но, к сожалению, он его не расценил так, как было нужно.

– Многим людям в течение жизни время от времени приходят знаки, – говорит Кажетта. – Перевернутый красный крест – это прямое знамение человеку о том, что он вскоре покинет этот мир.

Перевернутый крест на стекле перед Колтовым//фото: Instagram

Видите, крест стоит не прямо, а с наклоном – будто падает. Это символизирует уход из этого мира. Вселенная сигнализирует, что забирает человека, – поясняет экстрасенс.

По словам Кажетты, если бы Александр вовремя обратил внимание на красный крест, он мог бы изменить исход.

– Колтовой мог выжить! – считает экстрасенс. – Если бы красный крест стоял прямо… Но тогда Алексндру надо было найти свой духовный путь, как истинному христианину. К сожалению, многие из нас забывают, как и для чего они пришли в этот мир. Мы не молимся, занимается рутиной. И это настолько нас поглощает, что мы не обращаем ни на что внимания. В случае с Александром было похожая ситуация.