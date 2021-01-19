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Погибшего Александра Колтового в шоу "Звезды сошлись" заменит "эксперт по продовольствию"

Культура и ТВ
10:55, 19 января 2021

Погибшего Александра Колтового в шоу "Звезды сошлись" заменит "эксперт по продовольствию"
Антон Привольнов // скриншот Youtube
Антон Привольнов // скриншот Youtube

Новым ведущим популярного шоу телеканала НТВ «Звезды сошлись» стал Антон Привольнов – именно он составит компанию Лере Кудрявцевой в студии программы после трагической гибели Александра Колтового. Последний, напомним, разбился в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. По некоторым данным, новый выпуск программы с Привольновым и Кудрявцевой выйдет в эфир уже в следующее воскресенье, 24 января.

Примечательно, что информации о том, кто именно заменит погибшего журналиста в популярном шоу на телеканале НТВ, не было. В связи с этим в прессе и социальных сетях появлялись многочисленные слухи, однако ни один из них не оправдался. Теперь же стало известно, что продюсеры проекта остановили выбор на Антоне Привольнове, который хорошо известен российской публике по работе в программе «Контрольная закупка», бессменным ведущим которой он был много лет, рассказывая россиянам о вреде и пользе продовольственных продуктов различных производителей.

Сам «эксперт по продовольствию» при этом отмечает, что он сильно взволнован в связи с новым для себя вызовом, однако вместе с тем рад такой возможности. «Надеюсь, что эта программа станет еще более вкусной и свежей, если выражаться на моем профессиональном языке. Я уже вдоволь наговорился про докторскую колбасу, эти знания, разумеется, от меня никуда не уйдут, однако о чем думает Светлана Лобода, чем живет певец Дима Билан и другие звезды российской сцен – это намного интереснее. С некоторыми знаменитостями я уже знаком, мы уже встречались в неформальной обстановке на их кухнях, когда я проводил инспекцию их холодильников, поэтому я уже, как минимум, знаю, чем они питаются. А вот какими они являются людьми, я совсем скоро смогу не просто выяснить, но еще и рассказать зрителям телеканала НТВ», – поделился своими впечатлениями, ощущениями и планами Привольнов.

Высказалась по поводу этого назначения и Лера Кудрявцева. По ее словам, Привольнов довольно хорошо показал себя в рамках кастинга, а потому за будущее проекта, над которым она ранее работала в паре с погибшим Александром Колтовым, она может быть спокойна. «С Привольновым мы впервые познакомились только на кастинге. Могу лишь сказать, что на съемочной площадке он настоящий профессионал, кроме того, у него замечательное чувство юмора, которое зрители смогут оценить уже совсем скоро. Думаю, мы непременно подружимся», – добавила знаменитость. 

Теги: #Кудрявцева #Колтовой

Рубрика: Культура и ТВ

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Антон Привольнов // скриншот Youtube

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