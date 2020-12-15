Соведущая Александра Колтового: Если бы не моя дочь, я была бы на кладбище!

Телеведущая Юлия Сиверцова считала, что лучший выбор для нее – уйти на тот свет.

Ведущая шоу «ДНК» Юлия Сиверцова до сих пор не может отойти от трагической смерти своего коллеги Александра Колтового. Теледива признается: после случившегося она перенесла инфаркт и впала в затяжную депрессию. Юля уже прощалась с жизнью. О том, как ей удалось себя вытащить, она рассказала нашим корреспондентам.

«О романе с Сашей говорить не хочу»

– Саша был для меня настоящим другом, – говорит Юлия. – Мы с ним были и в трудные минуты, и в радостные: поддерживали во всем, советовались друг с другом. Когда ты часами находишься на одной площадке, роднишься с человеком. Нам было интересно общаться. Саша нередко приходил в мою клинику. Я следила за его здоровьем и всегда очень переживала за него.

– У него были проблемы?

– Саша никогда не следил за своим здоровьем. У него была слабая печень. Но его эта тема особенно никогда не интересовала.

– Вы, судя по всему, тоже не следили за здоровьем, раз перенесли инфаркт после смерти Александра!

– Да, на тот момент не думала ни о чем. Но сейчас взяла себя в руки, нахожусь на реабилитации. Соблюдаю все предписания врачей.

– Как вы считаете, почему случилась такая трагедия с Колтовым?

– Наверное, так было нужно. У меня другие подходы к таким ситуациям, я их рассматриваю на энергетическом уровне. Я думаю, что это была кармическая задача. Потому что никаких предпосылок для этого не было. Саша никогда не думал о смерти: всегда был жизнерадостным.

– Какие отношения у него были с женой?

– Саша особо не распространялся о своей личной жизни. Но к матери своего ребенка он относился очень тепло. Я знала, что они вместе, любят друг друга, часто путешествуют вместе. Было больно читать информацию, которая появилась после смерти Саши.

– Это правда, что за два месяца до смерти Александр развелся с женой?

– Не знаю про это ничего. Мне он, во всяком случае, об этом не говорил. Хотя Саша в последнее время был немного грустным. Но такими личными вещами не делился даже со мной.

– В телевизионной тусовке ходят слухи, что у вас с ним тоже был роман!

– Не хотела бы об этом говорить!

«Стояла на грани жизни и смерти»

– В интернете вас активно критикуют за то, что вы выступили на модном показе, когда со дня смерти Александра не прошло и сорока дней!

– Знаю. У меня есть подруга, клинический психолог Елена Перелыгина. Она, когда узнала о моей болезни, стала меня всячески поддерживать. Когда появилась такая возможность – выйти на подиум, Лена мне сказала: «Давай встряхнись, пойдем просто пообщаемся». А я в тот момент ничего не хотела: сидела дома на протяжении четырех недель и никуда не хотела выходить. Честно вам скажу: если бы не моя дочь, я бы оказалась на кладбище. Понимала, что мне надо жить ради нее.

Фото: Instagram Елены Перелыгиной

– Это вы так переживали уход Колтового?

– Да. Я стояла на грани жизни и смерти. Думала, что лучший выбор для меня – уйти на тот свет. Лена как психолог мне очень помогала. Поэтому я ей сказала: «Ладно, давай сходим». Мы пришли, меня познакомили с Ваней, он дал мне платье. Я вышла на подиум, немного развеялась, потом мы сходили в кафе, пообщались о жизни, о перспективах, как дальше жить.

– Это депрессия?

– Да. К счастью, сейчас я постепенно прихожу в себя. Мыслей уже таких нет. Правда, аппетит не появился до сих пор. Я похудела на десять килограммов. Меня это радует. Я стала хорошо выглядеть.

– Вы слышали, что в шоу «ДНК» будет новая ведущая?

– Да. Посмотрим, как она себя покажет. Жизнь покажет.

«У врачей есть правило трех восьмерок»

Юлия Сиверцова недавно в своем блоге в соцсетях выложила такой пост:

«Врачи не разрешили мне выходить на работу. Анализы плохие. Я была возмущена. Как так? Уже полна сил, и самочувствие хорошее. Но нет. Больничный продлили еще на неделю. Первая реакция – возмущение, пытаюсь доказать обратное, считаю, что против меня весь мир. Вдох. Выдох. Сижу в машине. Осознаю, принимаю, анализирую ситуацию. В Японии существует специальный термин «кароси», или, другими словами, смерть от переутомления... У врачей-физиологов существует правило трех восьмерок: восемь часов для сна, столько же для отдыха и труда. Но я упорно продолжаю отрывать в пользу работы от здоровья, отдыха или внутреннего покоя, изнашивая и убивая свое сердце и свой организм».