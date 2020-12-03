"Гибну от тоски": близкую подругу Колтового сразил инфаркт

Юлия Сиверцова, соведущая погибшего телеведущего Александра Колтового в шоу «ДНК», не может прийти в себя после его похорон.

Новость о том, что коллега Колтового по шоу «ДНК» недолго горевала из-за его смерти, активно обсуждают в светской тусовке. Напомним, что на днях Юлия Сиверцова была замечена на модном показе столичного дизайнера Ивана Рыбникова. Юля вышла на подиум в качестве модели вместе с клиническим психологом Еленой Перелыгиной, которая тут же разместила совместные фотографии в Интернете.

– Как не стыдно ерничать над такими темами, как уход прекрасного человека? – вспылила Перелыгина. – Как можно говорить, что Юля уже веселится и не скорбит по Саше?! Это я ее вытащила на данное мероприятие, так как видела, в каком тяжелом душевном состоянии она находится.

Она даже сказала после: «Леночка, спасибо, что взяла меня с собой! Ведь иначе я бы погибла от тоски».

Юля и Саша всегда поддерживали друг друга. Именно она в своё время заставила Колтового обратить внимание на слабую печень, – продолжает Перелыгина. – Будучи врачом, она направила его к хорошим специалистам. Саша был очень признателен Юле за такое участие и заботу. Юлечка – очень душевный и искренний человек и не стоит пытаться очернить ее. Она до сих пор не может прийти в себя от случившегося. Но она настоящий боец и понимает, что наедине с горем оставаться не может, поэтому по моему настоянию и вышла в свет.

Перелыгина не понимает, почему Сиверцову так активно критикуют за участие в модном показе.

– Почему я выложила фотографии с показа? А я должна была вас спросить? Юлия Сиверцова – моя подруга.