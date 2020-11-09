"Колтовой перед смертью сильно страдал": сын Сафронова возмущен скандалом на НТВ

Лука Затравкин впервые признался, что мучило ведущего Александра Колтового накануне трагической гибели.

Гибель ведущего шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» Александра Колтового стала шоком не только для зрителей, но и для знаменитостей. Как стало известно Sobesednik.ru, соведущий Леры Кудрявцевой перед тем, как разбиться на самолете, обращался к психологу, словно предчувствуя свою смерть. Друзья Александра уговаривали его отказаться от полетов, но страсть к адреналину была у ведущего в крови.

Переживает ранний уход Колтового и сын Никаса Сафронова Лука Затравкин. Известный пианист впервые рассказал о том, с чем приходилось сталкиваться Александру во время работы на НТВ.

– С Сашей я познакомился после того, как побывал на его передаче «ДНК», – рассказывает Лука. – Тогда узнал его как очень порядочного человека. Дело в том, что во время съемок меня подставили. На программу я пришел поддержать своего отца, который решил провести со своими сыновьями тест ДНК. Я всячески поддерживал Никаса в студии.

Например, когда у меня спросили, как должно быть поделено наследство отца после его кончины, я ответил: «Все нужно отдать государству, из квартиры необходимо сделать музей». Мои слова вызвали у зрителей массовки большую симпатию.

Какого же было удивление Луки, когда ничего этого в эфире не показали. Во время финального монтажа телевизионщики вырезали все реплики Луки, полностью изменив смысл им сказанного.

– Телевизионщики все перевернули с ног на голову, показав, будто я хочу забрать все наследство себе и ни с кем делиться не собираюсь, – вздыхает Лука. – В результате я столкнулся с огромной волной негатива от телезрителей. Стал разбираться. Режиссер объяснил, что они посчитали необходимым иметь в программе антигероя. Решили сделать им меня. Я сильно переживал весь ужас произошедшего и чувствовал себя оскорбленным.

Вдруг раздался звонок: это был Александр, – продолжает Лука. – Он узнал о случившемся и попытался объясниться: «Произошла такая катастрофа. Скажи, что я могу для тебя сделать?» Он честно признался: если бы мог что-то изменить, обязательно бы это сделал.

Саша чувствовал свою ответственность за то, что вышло в эфире, и за ту травлю, которая началась в отношении меня отчасти по его вине после выхода шоу. Но, конечно, изменить уже ничего было нельзя.

Для меня Колтовой был не ведущим желтой популярной передачи, а человеком, который всячески популяризировал науку, – говорит Сафронов. – Его интернет-канал собирал десятки миллионов зрителей еще до того, как Александр пришел на НТВ. Те опыты, которые он проводил, заставили огромное количество молодых людей, включая меня, посмотреть на науку с новой стороны. Саша был невероятно профессиональным человеком, который не выпячивал себя, а делал максимальный акцент на той информации, которую должен был передать. Он никогда не пиарился, а просто честно выполнял свой журналистский долг.

По второму образованию я журналист. И для меня случившееся с Сашей – это большая трагедия, – вздыхает Лука. – Некоторые говорят: «Рожденный ползать летать не может. Зачем он купил самолет? И где он взял столько денег?»